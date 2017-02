Naturschönheit im Grünheider Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) "Mädchen am Strand", "Picknick am See" und "Alte Scheune" heißen Arbeiten, die die Grünheider Hobby-Künstlerin Juditha Gebauer und ihre Helfer Montag an die Wände des Grünheider Rathauses hängten. Heute Abend, um 18 Uhr, findet die Vernissage statt. 32 Arbeiten, vor allem Blicke auf die Schönheit der Natur, sind nun bis 4. Mai zu sehen.

Seit 2008 greift die heute 66-Jährige täglich zu Fotoapparat, Stift und Pinsel. "Vorher hatte ich keine Zeit", sagt die Maschinenbau-Ingenieurin. An Kunst sei sie aber schon immer interessiert gewesen, erzählt Juditha Gebauer. Kurse an der Volkshochschule und bei Gerry Miller in Bad Saarow schulten Blick und Fertigkeit. Seit 2013 lebt die gebürtige Thüringerin in Grünheide, nimmt seit 2015 am "Tag der offenen Ateliers" teil. Eine eigene Ausstellung bestritt sie noch nicht. Als die Gemeinde im Internet nach Interessenten für eine neue Schau suchte, bewarb sie sich.