Vereine können Feuerwehrgebäude weiter kostenfrei nutzen

Hintergrund des Beschlusses ist ein Hinweis aus der Einwohnerschaft an Mitglieder der Gemeindevertretung Ziltendorf, dass in den vom Amt betriebenen und unterhaltenen Gebäuden Feste der örtlichen Vereine ausgetragen werden - allerdings ohne gültige Nutzungs- und Gebührensatzung. "Wir wollen niemandem Steine in den Weg werfen. Der Beschluss soll die bisher gängige Praxis lediglich legitimieren", erklärt Amtsdirektor Danny Busse. So solle es auch weiterhin nur den genannten Vereinen obliegen, die Feuerwehr-Gebäude ohne Gebühren nutzen zu können. "In erster Linie geht es um große Feste wie das Maifeuer, zu denen das halbe Dorf auf den Beinen ist. Daher kommt diese neue Regelung den örtlichen Vereinen und dem gesamten gesellschaftlichen Leben zugute."

Bisher war es üblich, dass die Vereine, die der Feuerwehr nahestehen, die Räumlichkeiten nutzen können - ohne Gebühren, aber eben auch ohne offizielle Satzung. "Da die dazu genutzten Medien einerseits nicht gegenüber dem Amt abgerechnet werden, andererseits Vereinsförderung durch Erlass von Nutzungsgebühren beziehungsweise dem Verzicht darauf für kommunale Immobilien als Vereinsförderung grundsätzlich den Gemeinden obliegt und für diese Verfahrensweise keine politisch gebilligte Festlegung existiert, muss dieser Umstand durch Beschlussfassung geheilt werden", heißt es im Amtsdeutsch der Beschlussvorlage.

Vor allem in Ziltendorf hatte die Thematik im Vorfeld für einige Irritationen gesorgt. "Wir möchten nicht, dass hier jemand wegen dieser Sache angeschwärzt wird. Keiner will irgendeinem Verein etwas Böses. Die Vereine sollen einfach ruhigen Gewissens sagen können, dass alles sauber und ordentlich geregelt wird", erklärt Bürgermeister Danny Langhagel.

Sein Groß Lindower Kollege Peter Schlatter kann die Aufregung nicht verstehen. "Es läuft doch gut, wie es seit Jahren praktiziert wird. Warum sollen jetzt zusätzlich die Zähler abgelesen werden? Bei uns hat noch keiner einen Eimer Wasser mit nach Hause genommen. Ich finde die neue Regelung etwas übertrieben", sagt der Bürgermeister.