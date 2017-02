Marienwerder setzt sich durch

artikel-ansicht/dg/0/

Biesenthal/Potsdam (MOZ) Die Regelung in Brandenburg, dass amtsangehörige Gemeinden in den Verbandsversammlungen von Zweckverbänden durch den Amtsdirektor vertreten werden, ist verfassungswidrig. Bis zum 1. Dezember muss der entsprechende Passus im Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit geändert werden.

Die Gemeinde Marienwerder ist seit 1992 Mitglied im Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung Eberswalde (ZWA). Bis zum Sommer 2014 wählten die Gemeindevertreter jeweils zu Beginn der Wahlperiode aus ihrer Mitte eine Person, die die Interessen Marienwerders in der Verbandsversammlung des ZWA vertrat. Doch mit der Neufassung des "Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg" vom 10. Juli 2014 änderte sich das. In Paragraf 19 Absatz 3 hieß es nun: "Die kommunalen Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihre Hauptverwaltungsbeamtin oder ihren Hauptverwaltungsbeamten vertreten." Im Falle von Marienwerder bedeutete das: Fortan saß für die zum Amt Biesenthal-Barnim gehörige Gemeinde nicht mehr ein gewählter Vertreter in der ZWA-Verbandsversammlung, sondern Amtsdirektor André Nedlin. Die neue Regelung verletze ihr Recht auf kommunale Selbstverwaltung, monierten die Gemeindevertreter und beauftragten den Verwaltungschef, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Nedlin tat, wie ihm geheißen - und konnte nun, nach eineinhalb Jahren und zur allgemeinen Überraschung, Erfolg vermelden. Entgegen der Auffassung von Landesregierung und Städte- und Gemeindebund Brandenburg - die eine hielt die Verfassungsbeschwerde für gänzlich unbegründet, der andere die neue Regelung sogar für verfassungskonform - gab das Landesverfassungsgericht der Gemeinde recht.

Diese hatte unter anderem argumentiert, es gebe keine Gründe, die einen solchen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung rechtfertigen würden. Weder habe sich die lange angewandte Praxis der Vertretung amtsangehöriger Gemeinden in der Verbandsversammlung als praxisuntauglich erwiesen, noch sei es angemessen, den amtsangehörigen Gemeinden die Kompetenz zur eigenständigen Bestimmung ihrer Vertretung zu entziehen. Ferner müsse berücksichtigt werden, dass der Amtsdirektor Interessenkonflikten ausgesetzt sei. So habe er unter Umständen in der Verbandsversammlung mehrere Gemeinden zu vertreten, wenn diese in einer Frage unterschiedlicher Auffassung seien. Sei der Hauptverwaltungsbeamte zudem auch ehrenamtlicher Verbandsvorsteher, seien Gewissenskonflikte naheliegend und freie Entscheidungen nahezu ausgeschlossen.

Bis zum 1. Dezember dieses Jahres hat der Gesetzgeber nun Zeit, die Regelung in Paragraf 19 Absatz 3 so zu fassen, dass das Recht auf kommunale Selbstverwaltung gewahrt bleibt. "Bis dahin passiert erst einmal überhaupt nichts", sagt Biesenthal-Barnims Amtsdirektor André Nedlin. Ohnehin sei Marienwerder die einzige betroffene Gemeinde gewesen, , weil in der Verbandsversammlung des ZWA Eberswalde jedes Verbandsmitglied nur von einer Person vertreten wird und sich damit auf ihn als Amtsdirektor auch das alleinige Stimmrecht konzentrierte. In der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow, dem drei Gemeinden aus dem Amt Biesenthal-Barnim angehören, sei dies anders geregelt. Dort sei er eine von mehreren Vertretungspersonen und habe zudem nicht die Stimmführerschaft inne.