Ofenmuseum gewinnt Zeit

Velten (HGA) Die Zukunft des Ofen- und Keramikmuseums in der ehemaligen Ofenfabrik Schmidt Lehmann & Co. ist zumindest für vier Jahre gesichert. Wie Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) erst jetzt mitteilte, hat die Stadt für die dritte Etage mit den Besitzern einen vierjährigen Mietvertrag geschlossen. Bislang hatte dieser immer nur eine Gültigkeit von einem Jahr. In dem neuen Vertrag erhöht sich die monatliche Miete von 2 190 auf 3 000 Euro. Damit hat sich der Mietzins um gut ein Drittel erhöht. "Wir haben damit Zeit gewonnen", sagte Rathaussprecherin Ivonne Pelz. Bis vor Kurzem hing das Ofenmuseum ganz im Ungewissen. Der Mietvertrag lief Ende 2016 aus. Da die Ofenfabrik ihre Produktion eingestellt hat, war ein Verkauf der Immobilie nicht auszuschließen.

Auch Udo Arndt, Vorsitzendes Fördervereins, der das Museum betreibt, zeigte sich mit dem jetzt erzielten Ergebnis zufrieden, auch wenn er einräumte: "Wir hätten gern einen längerfristigen Vertrag gehabt." Für ihn ist klar: "In den vier Jahren muss über die Zukunft entschieden sein." Aus diesem Grund hat der Förderverein als Träger des Museums im Dezember ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben. Damit soll geklärt werden, wie viel Geld nötig wäre, um das vierstöckige Gebäude fit für die Zukunft zu machen. Den Auftrag dazu hat das Berliner Architekturbüro Brenne erhalten. Die Kosten von 20 000 Euro teilen sich das Land (7 000 Euro), die Stadt (4 000 Euro) und der Förderverein. Schon zum 111. Geburtstag des Museums im vorigen Jahr hatte der Förderverein die Aktion "111 Mal 111 Euro" ins Leben gerufen. Wie sehr die Ofen- und Keramiksammlung geschätzt wird, zeigt sich auch daran, dass bereits 9 000 Euro zusammengekommen sind.

Die Ergebnisse des Gutachtens sollen im März vorliegen. Sie werden die Grundlage dafür legen, welche Schritte der Förderverein unternimmt, um den Standort langfristig zu sichern. Ein Auszug scheint fast unmöglich. Denn Velten vermarktet seine Museum - die Hedwig-Bollhagen-Ausstellung ist in einem der Stadt gehörenden Gebäude vis-à-vis untergebracht - im Paket und möchte den Doppelstandort nicht auseinanderreißen.

Als ausgemacht gilt allerdings, dass der Förderverein allein nicht in der Lage ist, die ehemalige Ofenfabrik in Gänze zu erwerben und zu sanieren. Auch die Stadt dürfte sich dabei überfordert fühlen. Insofern gehen die Blicke Richtung Landes- und Bundespolitik. Nicht ohne Grund besuchte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der vorigen Woche das Museum. Über die Ergebnisse des nach der Besichtigung geführten Gesprächs unter Ausschluss der Öffentlichkeit will sich niemand so recht äußern. Hübners Resümee erschöpfte sich in den beiden Sätzen: "Ich habe den Eindruck, dass sich der Ministerpräsident bei uns wohlgefühlt hat. Herr Woidke hat uns seine Unterstützung für den Erhalt des Museumsstandorts zugesichert." Auch Arndt wollte sich nicht näher äußern. Und selbst die Staatskanzlei ließ mehrere Anfragen unbeantwortet.

Solange keine Dauerlösung gefunden wird, bleibt auch die seit Jahren geschlossene zweite Ausstellungsetage ein Problemfall. Auch hier steht Arndt mit den Besitzern der Ofenfabrik in Verhandlungen. Lohnen würde sich nur ein langfristiger Mietvertrag, so Arndt: "Denn wir müssten bauliche Maßnahmen finanzieren und Miete bezahlen."