Aus für radelnde Liebeserklärung an den Nationalpark

artikel-ansicht/dg/0/

Criewen (MOZ) 22 Jahre lang hat die Tour de Natur in den Nationalpark Unteres Odertal Hunderte, in vielen Jahren sogar weit über 1000 Radler aus Schwedt und Umgebung begeistert. Sie zählt unbestritten zu den größten und beliebtesten Radtouren Brandenburgs. Jetzt ist das Aus dieser Tour besiegelt. Die 22. Tour de Natur 2016 wird als die letzte in die Geschichte eingehen.