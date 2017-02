Verliebt im Alter

artikel-ansicht/dg/0/

Dieses Kribbeln im Bauch, so wie früher? Gigi Müller überlegt kurz. "Das hat man in dem Alter nicht mehr", sagt die Frau mit dem kurzen Haar, in dem sich Grau und Dunkelgrau mischen, schließlich bestimmt. "Aber wie eine Aura ist um mich herum ein einziges Kribbeln."

Dass es ein so schnelles Happyend geben würde, ahnt die Eberswalderin noch vor wenigen Wochen selbst nicht. Als wir uns verabreden, um über die Partnersuche mit 70plus zu sprechen, ist Gigi Müller noch solo und hat gerade ein erfolgloses, dafür skurriles Date hinter sich gebracht. "Sie werden drüber lachen", sagt sie.

Eigentlich heißt die 72-Jährige anders. Ihren wahren Namen möchte sie lieber nicht in der Zeitung lesen, wenn es um ihre Treffen mit Männern geht. 20 Jahre war sie mit ihrem letzten Partner liiert. Eine Wochenendbeziehung. Vor zwei Jahren war Schluss. Der Mann, der etwas jünger war als sie, hatte keinen Job mehr. "Dann ist er zu Parship gegangen und hat sich eine Jüngere gesucht." Nach einem Vierteljahr zog die Nachfolgerin beim Ex-Partner ein.

Bis sie den ersten Schock überwunden hat, braucht Gigi ihre Zeit. "Wer weiß, warum es so kommen sollte", sagt sie sich schließlich. "Dieser Satz hat mich aufgebaut." Im Oktober fängt sie an, sich die Kontaktanzeigen aus den regionalen Zeitungen herauszusuchen. "Die hatte ich dann alle im Schrank auf einem großen Stapel."

Große Erwartungen hat sie nicht. Die Kriterien sind einfach. "Ich habe nur die genommen, die ihre Handynummer angegeben haben", erzählt die gelernte Buchhändlerin und spätere Sekretärin, die zweimal verheiratet war, zwei erwachsene Kinder hat und noch in einem Nachmittagsjob tätig ist. Geld für eine Vermittlung zahlen will sie nicht, hat auch keine Lust auf die Suche im Internet. Außer der Telefonnummer interessieren sie Größe und Alter der Männer. Wenigstens 1,70 Meter groß und 70 plus/minus fünf Jahre alt sollten sie sein. "Mehr stand ja auch meist nicht drin."

Sie fasst den Mut anzurufen, verabredet sich im Café. Mit dem ersten Kontaktpartner trinkt sie einen Kaffee, unterhält sich ein Stündchen. "Für einen ganzen Nachmittag wäre mir die Zeit zu schade gewesen." Zum Abschied sagt sie dem Mann, dass die Chemie wohl nicht so richtig stimmt. "Das war nicht mein Ding und umgekehrt genauso." Nach zwei Wochen holt sie die nächste Kontaktanzeige hervor. Doch die nächsten zwei, drei Treffen verlaufen ähnlich.

Schließlich ist einer in der Leitung, mit dem es schon am Telefon nett ist. Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein, obwohl ihr Sohn sie davor warnt. Mit ihrem Bauchgefühl lag sie richtig. "Ich mache die Tür auf und da sind wir uns beide schon sympathisch", erinnert sie sich. Ein Aber gibt es trotzdem: Der Mann hat eine Freundin. Weil die für ihn keine Zeit habe, erzählt er, habe er die Anzeige geschaltet. Bevor er geht, nimmt er Gigi Müller in den Arm. "Er sagt zu mir über 70-Jähriger: Du fasst dich aber gut an." Zwei Tage später berichtet er von einer Aussprache mit seiner Freundin. Man wünscht sich alles Gute.

Bald wechselt die Singlefrau im Seniorenalter aber schon SMS mit einem weiteren Herrn, diesmal einem, der in einer Kleinstadt weiter weg lebt. Nette Sprüche mit Smileys schickt der Unbekannte. An einer Nachricht hängt aber auch ein Bild mit einer Zahnärztin, die ihren Patienten barbusig behandelt. Die Empfängerin findet das abstoßend, ist aber schon verabredet. Als sie ihn aus dem Auto steigen sieht, weiß Gigi Müller gleich: "Das ist nicht mein Typ." Die kurze Unterhaltung in der Küche ist beendet, als der Mann erklärt, er möge eigentlich Frauen mit großen Brüsten.

Gigi Müller nimmt sich wieder eine Anzeige vor. "Einsamer Wolf sucht Wölfin", heißt es schlicht. Darunter steht eine Codenummer. Der Anzeigenberater wundert sich, dass noch Ende Januar eine Antwort auf die Suche vom Oktober eingeht. Der einsame Wolf ruft Gigi aber umgehend an. Schon in der Tür lacht er sie an. Beide scherzen, verstehen sich auf Anhieb, stellen viele Gemeinsamkeiten fest. "Er liebt wie ich die Ostsee und nicht die Berge. Er liebt Wald und Wasser so wie ich." Schnell treffen sie sich wieder. Auch Gigi besucht den Mann, der ihr so vertraut erscheint, als würde sie ihn ewig kennen. "Und so geht es ihm auch", hat sie sich versichern lassen.

Inzwischen hat sie den neuen Partner der Familie vorgestellt. Beide haben gemeinsame Pläne für Reisen und Ausflüge geschmiedet. Heute wollen sie zusammen frühstücken. Der Valentinstag ist Gigi Müller dabei vollkommen egal. Sie freut sich einfach, Zeit mit ihrem Freund zu verbringen. "Es ist sagenhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass es das gibt", sagt Gigi Müller. "Wir wissen beide, dass wir zusammenpassen wie die Faust aufs Auge."

Den Stapel mit den Kontaktanzeigen hat sie weggeworfen.