Auf Umwegen zur Sonderpädagogik

Bevor sie die Einrichtung des Landkreises Oder-Spree mit zwei Standorten - in der Ahornallee in Erkner und im Tränkeweg in Fürstenwalde - übernommen hat, war Annette Lehmann schon an einer Schule für Geistigbehinderte tätig, als stellvertretende Leiterin. Dabei ist die gebürtige Eisenhüttenstädterin gelernte Grundschullehrerin. Zur Sonderpädagogik kam sie auf Umwegen. In der Wendezeit zog sie nach Nordrhein-Westfalen und arbeitete dort als Physiotherapeutin, in diesem Beruf kehrte sie auch nach Brandenburg zurück - an die Bad Saarower Therme. Später schob sie ein Studium in Körperbehinderten-Pädagogik nach. Die Kombination verschiedener Kompetenzen - das ist für Annette Lehmann auch eine Stärke ihres Lehrkörpers. Unter den insgesamt 40 Lehrkräften, von denen die meisten eine sonderpädagogische Ausbildung haben, gibt es einige mit Zusatzqualifikationen, sind Musik- oder Kunsttherapeuten.

Der Wunsch zu gestalten habe sie bewogen sich zu bewerben, sagt die Mutter zweier Kinder. Dass die ruhig wirkende, eher klein gewachsene Frau große Energie hat, zeigt sich, wenn sie von ihren Visionen spricht. Sie hoffe, sagt sie, beim Landkreis auf Gesprächsbereitschaft zu treffen, wenn es um die Änderung der Rahmenbedingungen gehe. An beiden Standorten ist da aus ihrer Sicht viel zu tun.

Annette Lehmann plant, die Unterrichtstüren zum Schnuppern zu öffnen: Am 23. Februar in Fürstenwalde und am 28. Februar in Erkner sollen Besucher sehen können, wie die Schüler - deren Alter von 5 bis 21 Jahre reicht - lernen. "Wir werden nichts am Tagesablauf ändern", sagt die Leiterin - die Besucher sollen sehen, wie es läuft.

Und sie könnten erleben, was zum Beispiel Annette Lehmann motiviert, ihr Berufsleben Menschen mit den verschiedensten Beeinträchtigungen zu widmen. "Man bekommt sehr viel zurück."