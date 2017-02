Beistand für junge Eltern

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Fürstenwalde (MOZ) Dem Kreis-Jugendausschuss wurde in seiner Sitzung am Montag das Konzept zum Einsatz von sogenannten Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen in Oder-Spree zum Beschluss vorgelegt. Die Aufgabe der Frauen: junge Familien betreuen und beraten.

Um das Wohl der Kleinen bedacht: Yvonne Linke (Mitte) inmitten von Babys und deren Müttern beim Stillcafé mit kleiner Elternschule im Familienzentrum in der Kita Pusteblume in Eisenhüttenstadt.

Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (im Konzept FGKiKP genannt) - eine ganz schön sperrige Bezeichnung. Das gibt auch Yvonne Linke zu. Sie und Christiane Andres sind als ebensolche im Landkreis Oder-Spree eingesetzt. Die Arbeit der FGKiKP ist ein freiwilliges Angebot zur Begleitung und Unterstützung von werdenden Eltern und jungen Familien mit Kindern bis zu drei Jahren. "Wir begleiten und unterstützen in dem Sinne, dass wir Eltern in ihren Kompetenzen stärken, Eltern zu sein", erklärt Yvonne Linke. Die Annahme: Die Voraussetzung dafür, dass sich ein Kind gesund entwickeln kann, ist, dass es den Eltern seelisch und körperlich gut geht.

In der Praxis gibt es für die beiden zuständigen Frauen verschiedene Tätigkeitsfelder. Sie führen Hausbesuche durch, bieten Einzelberatungen an, leiten Gruppenangebote und informieren beispielsweise in Kitas und Familienzentren zu Themen der Gesundheit. Von ungefähr kommt die Expertise nicht. Schließlich sind Yvonne Linke und Christiane Andres staatlich anerkannte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen mit einer Zusatzqualifikation "zur psychosozialen Unterstützung von Familien in besonderen Belastungssituationen", wie es im Konzept heißt.

Und wird das Angebot angenommen? Knapp 70 Erst-Hausbesuche hätte es im vergangenen Jahr im gesamten Landkreis gegeben, berichtet Yvonne Linke. Daraus hätten 470 Folgebesuche resultiert. "Sehr viele Eltern nehmen davon Gebrauch, weil jeder das Beste für sein Kind will", lautet ihre Erklärung.

Während Yvonne Linke für den östlichen Teil des Landkreises von Rietz-Neuendorf bis zum Amt Neuzelle mit Schwerpunkten Eisenhüttenstadt und Beeskow zuständig ist, ist Christiane Andres für den Bereich von Schöneiche bis Odervorland, inklusive Stadt Storkow und Amt Scharmützelsee, verantwortlich. In allen vier Planungsräumen - gemeint sind Beeskow, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Storkow - gibt es Einzelberatungen und Gruppenangebote. "Im berlinnahen Raum sind wir zurzeit im Gespräch mit den Kommunen, um auch dort so etwas aufzubauen", sagt Christiane Andres. "Solche Treffen sind wichtig, damit Eltern einen Austausch mit ihresgleichen haben. Dadurch können sie in ihrer Elternrolle gestärkt werden und Kompetenzen entwickeln."

Bei der aufsuchenden Arbeit pflegen Yvonne Linke und Christiane Andres ein Netzwerk mit Kinderärzten, Geburtskliniken und der Beratungsstelle von Pro Familia, um dann bei Bedarf Kontakt zu Eltern herzustellen. "Da arbeiten wir dann daran, dass die Eltern die Signale ihres Kindes wahrnehmen und zum Beispiel erkennen, warum es schreit", erläutert Christiane Andres. Für die Zukunft werden dabei ihrer Ansicht nach entscheidende Weichen gestellt. "Nur bei einer guten Bindung zu den Eltern können sich Kinder gut im Leben entwickeln", sagt sie.

"Auf Ablehnung stoße ich nur ganz selten", berichtet sie aus ihrer mittlerweile vierjährigen Erfahrung in dieser Aufgabe, die anfangs beim Gesundheitsamt des Kreises angesiedelt war. Seit Anfang vergangenen Jahres sind die FGKiKP in Verantwortlichkeit des Jugendamtes. Warum jetzt erst das Konzept beschlossen wird? "Haben Sie schon einmal ein Konzept erstellt?", fragt Yvonne Linke und lacht herzlich.

