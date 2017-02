Mehl aus märkischem Getreide

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Unter dem Markennamen "Das Brandenburger Mehl" will die Oderland Mühlenwerke Müllrose im Sortiment der Regionalprodukte eine Lücke füllen. Geschäftsführer Thomas Ludwig stellte am Montag in Anwesenheit von Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger und pro-agro-Geschäftsführer Kai Rückewold das Konzept vor. Das "Brandenburger Mehl" werde ausschließlich aus "einheimischem Qualitätsgetreide" hergestellt, erläuterte Ludwig. Zur Typisierung von Mahlerzeugnissen aus Weizen, Roggen und Dinkel gilt in Deutschland seit 1992 eine DIN-Verordnung.