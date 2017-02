Frankfurter landen ihren ersten Auswärtssieg

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552088/

"Auswärtssieg, Auswärtssieg..." sangen die Frankfurter und tanzten im Kreis, als ein zeitweise dramatisches Duell beim regionalen Rivalen in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums zu Ende war. Dass die Stimmungslage bei den Friedländern, die trotz der Niederlage viel Applaus von den 183 Zuschauern auf den Tribünen bekamen, ganz anders war, ist nachzuvollziehen. Waren die Rot-Weißen in der Mitte der zweiten Halbzeit doch dicht dran, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Nachdem die Gastgeber im ersten Abschnitt nur viermal den Gleichstand erreichen konnten - zuletzt beim 6:6 in der 12. Minute - und zwischenzeitlich schon fünf Tore zurücklagen (8:13/21.), kämpften sie sich bis zur Pause wieder heran.

Nach dem Wiederanpfiff blieben die Gäste zunächst meist mit zwei, drei Tore vorn, ehe die Friedländer beim 20:20 (38.) wieder ausgleichen konnten. Zwei Minuten danach gab es die erste Führung für die Gastgeber (22:21), die nun Morgenluft witterten und vom Publikum lautstark nach vorn getrieben wurden.

Jetzt ging es kampfbetont hin und her, keine der Mannschaften konnte sich absetzen, auch weil teilweise zu viele technische und Abspielfehler gemacht und Angriffe zu überhastet abgeschlossen wurden, ohne Zählbares zu erreichen. Das ging so bis zur 51. Minute beim Stand von 26:26.

Doch dann leisteten sich die Rot-Weißen weiter Fehlwürfe und kassierten unnötige Zwei-Minuten-Strafen, so dass sie bis zum Ende in Unterzahl auf der Platte waren. Das nutzten die erfahrenen Oderstädter um ihren polnischen Topwerfer Filip Kliszczyk (13 Tore) und lagen dann beim 26:30 wieder vier Treffer vorn.

In den letzten anderthalb Minuten versuchten die Gastgeber noch mal alles, warfen zwei Tore, aber zum Punkt reichte es nicht mehr. "Von der Einstellung her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die hat gestimmt. Spielerisch läuft es derzeit nicht nach Wunsch, da geht es nur über den Kampf, den haben die Jungs angenommen, sich am Ende dafür aber nicht belohnt", sagt SSV-Trainer Volker Musick. "Zudem haben uns die Schiedsrichter in der entscheidenden Phase, in der wir hätten wegziehen können, einige Sache weggepfiffen, die so nicht gehen", fühlt der Friedländer Coach seine Mannschaft benachteiligt.

Auch HSC-Trainer Reiner Preuß schien nicht gerade glücklich über die Schiedsrichter: "Bei solchen Derbys sollte man schon bei der Ansetzung darauf achten. Doch wir müssen ja zufrieden sein, dass es überhaupt noch Leute gibt, die das machen." Ansonsten zeigte sich der Oderstädter mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden. "Das war der erste Auswärtssieg für uns in dieser Saison in einem sehr ausgeglichenen Spiel. Trotzdem müssen wir daran arbeiten, unsere Fehler weiter zu reduzieren", sagt Preuß.

SSV Rot-Weiß Friedland: Max Semrau - Robert Schlünz 1, Tobias Heinrich 1/1, Ronny Kohle, Tobias Bannert 8, Patrick Schreiber 4, Maximilian Gordziel 2, Nico Lehman 6, Daniel Schwadke 4, Bartek Niklasinski 1/1, David Breske, Max Voß 1

HSC Frankfurt: Lars Möbus, Sven Adamzent - Chris Junghanns, Pascal Korau 4, Rico Rohde 1, Heiko Wessely, Krzysztof Stupinski 1, Ryszard Patalas 3, Damien Stasiek 7, Christian Graf, Christian Wessely 1/1, Filip Kliszczyk 13/4, Lukas Karnay

Siebenmeter: SSV 3/2, HSC 6/5 - Zweiminuten-Strafen: SSV 6, HSC 5