Ersatzgeschwächt zum Sieg

Leipzig (MOZ) Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg haben ihr Auswärtsspiel in der 3. Liga bei der Bundesliga-Reserve des HC Leipzig sicher mit 30:23 gewonnen. Die Altlandsbergerinnen bleiben in der Tabelle weitre auf Rang drei.

Es gibt so Tage, da fragt man sich: Wie wollen sie das Spiel nur gewinnen? Und dann siegen die Frauen des MTV Altlandsberg in der 3. Liga Ost bei der Bundesliga-Reserve das HC Leipzig nach einer zwischenzeitlichen 26:14-Führung (46. Minute) klar mit 30:23. Und man fragt sich dann: Wie haben sie das nur hinbekommen? Das war doch Wahnsinn!

Die Vorzeichen: Deckungs- und Angriffs-Ass Martyna Rupp (Kniebeschwerden), Torjägerin Kristina Domann (Knie) sowie die Zugänge Luisa Ludewig (Verdacht auf Armanbruch) und Türlay Bayram (Rücken) konnten gar nicht antreten. Somit hatte Trainer Andy Nötzel nur noch neun Feldspielerinnen auf der Bank. Darunter die Bundesliga-erfahrene Katarina Pavlovic, die über Schulterbeschwerden klagt, nur in den letzten zehn Minuten vorsichtig etwas mitmachte. Sowie Isabell Domann, die nach anderthalb Jahren Wettkampfpause (Kreuzband) ab der 55. Minute kam.

Richtig im Saft standen am Sonnabend nur die beiden Torhüterinnen sowie sieben Feldspielerinnen. Doch auch diese Aussage ist nur mit allergrößter Vorsicht zu verabreichen. Linkshänderin Mandy Gramattke, die beim Heimspielsieg gegen Meister Fritzlar (21:20) gefehlt hatte, wurde von Physiotherapeutin Tanja Richter bei der Anfahrt im Bus eine halbe Stunde an den Spätfolgen ihres Pferdekusses mit starker Einblutung aus der Markranstädt-Partie behandelt und getapt. Danach bekam Kapitän und Torjägerin Sophie Lütke (linker Knöchel, Oberschenkel) eine exzellente Spezialbehandlung.

Apropos Bus: Da gab es vor der Abfahrt große Probleme. In Altlandberg und etwas später im Zusteige-Ort Genshagen wartete der Tross auf eine pünktliche Abfahrt. Als man sich dann in Altlandsberg um 9.20 Uhr (geplanter Start war 8 Uhr) schon in die Privat-Pkw setzen wollte, um nach Leipzig zu fahren, kam doch noch ein Bus. Immerhin: Dann ging's zügig. Um 12.30 Uhr war die "Arena" erreicht. Die verständnisvollen Gastgeberinnen und die souveränen Schiris, Susann Kruska und Sarah Lange, gaben noch zehn Minuten drauf. So konnte um 13.10 Uhr noch relativ pünktlich angepfiffen werden.

"Eine seriöse Vorbereitung war das aber nicht", so Trainer Andy Nötzel. "Allerdings, die taktische Einstellung aufs Spiel hatte ich natürlich schon unter der Woche gemacht. Genau hatte ich Spielvarianten üben lassen, die unserer aktuellen personellen Situation entsprechen." Der Coach: "In Leipzig vor dem Match habe ich den Mädels im Prinzip nur noch gesagt: Geht raus und macht euch keinen Kopf. Manchmal weiß man ja nicht, wofür es gut ist."

Bis auf die Anfangsphase (2:4 aus MTV-Sicht/9.), als sich alles finden musste, und in den letzten acht Minuten, als man schon austrudelte, war es nicht nur gut, sondern exzellent. Eine taktische Glanzleistung von Andy Nötzel in seinem fünften Punktspiel (alles Siege) als verantwortlicher Mann beim Altlandsberger Drittligisten.

Glanzstück war wie so oft die Abwehr mit einer wieder mal exzellenten Torhüterin Jennifer Höft. Später auch Jenny Haß. Mega-stark, wie Jennifer Höft die Würfe von den Außenpositionen wegfischte. Später sagte sie allerdings sehr bescheiden: "Entscheidend war heute wieder der mannschaftliche Zusammenhalt." Klar. Und die frühere Fußballerin raubte im Zusammenspiel mit ihrem Deckungsblock den Leipzigerinnen von Minute zu Minute mehr die Nerven.

Die Rückraumaufstellung des MTV - ein Geniestreich aus der Not geboren. Rechts die etatmäßige Rechtsaußen Mandy Gramattke, Mitte (wie üblich) Sophie Lütke, links Anne-Christine Miniers, die "nur" die Seite wechselte. Und es funktionierte. Weil Anne-Christine Miniers erfolgreich Druck machte, weil kaum ins Gewicht fiel, dass Sophie pressgedeckt wurde, und weil Mandy (neun Treffer ) eines der Spiele ihres Lebens machte. "Aber man sollte nicht nur die Tore sehen", kommentierte sie später, "auch die Anspiele sind unglaublich wichtig."

Das Erfreuliche: Es gab auch keinen Riss, als Sophie Lütke um die 20. Minute herum auf den Ball trat, mit Schmerzen zur Behandlung raus musste und erst nach der 40. Minute zurückkehrte. Damit war zwar der einstige Paraderückraum - Pavlovic, Lütke, Rupp - endgültig gesprengt. Aber jetzt rückte Linksaußen Lucyna Trzczak auf die Regie-Position.

Ein weiterer Schachzug: Immer öfter wurde bei den MTV-Angriffen das Tor geräumt und kam mit Bernadet Mudri eine zusätzliche Feldspielerin. "Sie machte das prima, entwickelt sich immer besser", lobte Nötzel den FHC-Zugang. Erstmals klappte das oft geübte Überzahlspiel so, wie es sich der Coach vorstellte. Auch, weil die anderen jungen Frauen, wie Außen Melanie Wüstner und Monique Günther, immer stärker werden. Spätestens beim 26:14 war die Messe in der Messestadt gesungen.

MTV Altlandsberg: Jennifer Höft, Jenny Haß - Mandy Gramattke 9, Sophie Lütke 4, Anne-Christne Miniers 6, Melanie Wüstner 2, Monique Günther 2/1, Lucyna Trzczak 6/2; Bernadet Mudri 1, Katarina Pavlovic, Isabell Domann