Domizil gefunden

Förderung bewilligt, Mietvertrag unterschrieben: Bettina Janulik und Manfred Gürnt freuen sich, dass das "Haus der Möglichkeiten" in Kürze an den Start gehen kann. © MZV

"Die durchaus arbeitsintensiven Vorbereitungen haben sich gelohnt. Wir sind dem ,Bündnis für Brandenburg' für die Förderung unseres Vorhabens ausgesprochen dankbar, das jetzt in Kürze sichtbare Formen annehmen wird", ist Bettina Janulik froh. Gemeinsam mit rund einem Dutzend Interessierter hat die Vereinsvorsitzende seit einem Jahr für die Idee geworben, sie Gemeindevertretern vorgestellt und sie auf Festen präsentiert.

Geboren wurde der Gedanke eines Hauses der Möglichkeiten bei der Arbeit der Willkommensinitiative Oberkrämer, Leegebruch, Velten (Wolv), in der sich Bettina Janulik ebenfalls engagiert. Doch für die Leegebrucherin soll sich das HdM nicht allein auf die Arbeit mit Flüchtlingen beschränken.

Ein "Haus der Möglichkeiten", das allen offensteht, einheimischen wie geflüchteten Menschen. Ein Haus, in dem informiert und kommuniziert wird, in dem ehrenamtliche Angebote zum Mitmachen einladen und in dem Interessenten solche Angebote unterbreiten können, ein Ort der Begegnung, aber auch ein Ort, an dem Sorgen und Nöte ebenfalls Gehör finden, schwebt den Machern des gleichnamigen Vereins vor. "Wir wollen dabei nur koordinieren und verstehen uns als vielfältiges Netzwerk", sagt Vereinsmitglied Manfred Gürnt, der sich vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit des HdM kümmert. Die Vereinschefin stellt aber auch klar, dass für Vereinsmeierei in dem Projekt kein Platz sein wird.

Nachdem die finanzielle Seite abgesichert war, konnten auch die Gespräche über ein Domizil erfolgreich abgeschlossen werden. "Dafür sind wir Marco Wolff, dem Eigentümer des Eichenhofes, sehr dankbar. Er versteht unser Anliegen und unterstützt es", sagt Bettina Janulik. Ab Mittwoch kann das "Haus der Möglichkeiten" mehrere Räume mit einer Grundfläche von rund 120 Quadratmetern im Erdgeschoss plus einen ebenso für Veranstaltungen geeigneten Kellerraum im Eichenhof nutzen. "Wer uns bei der Herrichtung der Räume und beim Aufbau einer Küche helfen möchte, ist gern gesehen. Über weitere zupackende Hände würden wir uns natürlich freuen", sagt Bettina Janulik. In den kommenden Wochen sollen die Räume eingerichtet werden, damit das "Haus der Möglichkeiten" spätestens im Frühjahr seine Türen öffnen kann.

Mit einer Teestube soll das Haus der Möglichkeiten starten. Ziel sei es, das Haus unter der Woche nachmittags jeden Tag geöffnet zu halten - als Ort vielfältiger Begegnung und des Austausches. Bettina Janulik und Manfred Gürnt sind zuversichtlich, dass das mit Hilfe der engagierten Mitstreiter zu machen sein wird - ehrenamtlich versteht sich. "Wir sind aber auch weiterhin an Ehrenamtlern interessiert, die gern bei uns mithelfen möchten, vielleicht mit einer eigenen Idee, die sie im Haus der Möglichkeiten realisieren oder anbieten wollen", sagen Bettina Janulik und Manfred Gürnt. Das können Gesprächskreise ebenso sein wie Kurse mit ganz unterschiedlichen Angeboten.

Heute lädt das HdM um 19 Uhr zu einem Stammtisch in die Gaststätte "Zum Eicheneck" ein. Auch Kommunalpolitiker sind dazu eingeladen worden.

Wer sich im "Haus der Möglichkeiten" engagieren möchte, bei der Einrichtung der Räume seine Hilfe anbieten oder das Vorhaben in sonstiger Weise unterstützen will, kann sich an Bettina Janulik wenden. Telefon: 03304 207751; E-Mail hallo@haus-der-moeglichkeiten.de