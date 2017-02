artikel-ansicht/dg/0/

Doch auch im Vergleich dazu betrachtet Walter das zurückliegende als ein gutes Jahr. "Wir hatten 2016 deutlich höhere Reparatur- und Werterhaltungskosten", erläutert er. Außerdem wurden weitere Räume im Wellnessbereich neu gestaltet, zuletzt zwei Zimmer, die an den Verwaltungstrakt angrenzen.

"Im April machen wir noch einmal drei neue Räume neu, dann sind wir damit erst einmal durch", kündigt Walter an. Außerdem erhält die Therme dieses Jahr ein neues Floating-Becken. Diese zwei Mal zwei Meter hohe Anlage ist nach Fertigstellung separat als Wellness-Anwendung buchbar. Im Becken befindet sich extrem salzhaltiges Wasser, mit einem Salzanteil von bis zu 25 Prozent. "Das ist dann in etwa wie im Toten Meer. Man liegt dort im Wasser, als würde man schweben", erläutert der Geschäftsführer. Die Bauarbeiten seien für den Sommer geplant, wenn weniger Gäste als in den anderen Jahreszeiten in die Therme kommen. Die Investitionssumme für das Floating-Becken beträgt 120000 Euro.

Bei der Zahl der Besucher verzeichnete die Saarow-Therme im vergangenen Jahr einen Zuwachs - von 228000 auf 233000. Auf die Frage nach Gründen für diese positive Entwicklung nennt Walter "gute Arbeit". Einen positiven Effekt gebe es aber auch nach wie vor durch die vor gut zwei Jahren eröffnete Panorama-Sauna. "Wir erhalten dafür von unseren Gästen viel Lob", so der Geschäftsführer. Und die Entwicklung im Sauna-Bereich soll weitergehen. Für 2018 und 2019 ist in zwei Schritten ein Umbau der alten Saunalandschaft im Kerngebäude der Therme geplant. "Die Planung läuft gerade", sagt Walter. Mit Kosten von 500000 Euro kalkuliert er. Dabei gelte wie bei allen anderen Investitionen, dass stets nur aus Eigenmitteln gebaut werde. "Unseren Gewinn stecken wir in Investitionen", sagt er. Formell muss der Wirtschaftsplan der Kur GmbH noch von der Bad Saarower Gemeindevertretung abgesegnet werden. Das passiert laut Walter im Frühjahr, wenn das Gremium auch den kommunalen Haushalt auf dem Tisch hat.

Mit dem Start ins neue Jahr zeigt sich Walter ebenso zufrieden wie mit dem alten. Der Januar sei hinsichtlich der Besucherzahlen etwas besser gelaufen als der Vorjahresmonat. Dabei gilt immer: Die Therme ist wetterabhängig. Im Winter halten glatte Straßen Besucher fern, im Sommer hofft der Kur-Chef stets auf Regentage.