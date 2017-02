Ehefrau dankt für Spenden bei Axel-Titzki-Gedenkfeier

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Axel Titzki (1968-2017) würde wahrscheinlich lächeln und möglicherweise wäre es ihm fast ein wenig unangenehm, so im Rampenlicht zu stehen. Aber er wäre unendlich dankbar, für all die Spenden, die nach seinem Tod bereits jetzt für die Deutsche Krebshilfe zusammengekommen sind.

Nach der Gedenkfeier für den im Januar an Krebs verstorbenen Musiker im Friedrich-Wolf-Theater am vergangenen Freitag wurde die im Foyer aufgestellte Spendenbox geöffnet. "4800 Euro sind es schon", erklärte Anna Titzki am Montag. Sie habe auch das Geld, das in Beileidsbekundungen per Post zu ihr kam, dazugetan. "Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet", sagte sie sichtlich angetan von den vielen Zuwendungen.

Vor der Gedenk-Veranstaltung für den Vollblutmusiker hatte die Familie darum gebeten, etwas für die Krebshilfe zu spenden statt Blumengebinde mitzubringen. Auch das Geld, was in den nächsten Tagen noch ankomme, werde natürlich der Stiftung zugehen. Kontakt mit der gemeinnützigen Organisation hat Anna Titzki bereits aufgenommen.

Gemeinsam mit der eigenen Familie und den engsten Freunden des Eisenhüttenstädter Komponisten hat die junge Frau in den vergangenen Tagen oft zusammengesessen. "Ich habe noch weitergehende Pläne", sagte sie. "Das, was Axel geschaffen hat, soll nicht einfach so im Sande verlaufen."

Axel Titzki, selbst Vater zweier Töchter, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Angebote für Kinder und Jugendliche geschaffen - ob nun durch die Teilnahme beim Talentewettbewerb "Big Crazy Pop Night Show" in den 1990ern oder bei "Schneemann Snowy". Er, der die Musik lebte und liebte, erfüllte kleine Träume und brachte etliche Kinderaugen zum Glänzen.