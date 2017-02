Verschollen geglaubte Bilder wieder da

artikel-ansicht/dg/0/

Zurück geht der deutsch-kuwaitische Kulturaustausch auf eine Zufallsbekanntschaft, die Kurt Mühlenhaupt während eines Krankenhausaufenthaltes in Berlin gemacht hatte. Dort lernte er einen Scheich kennen. Die beiden kamen ins Gespräch und schon bald wurde vereinbart, dass Kurt Mühlenhaupt seine Arbeiten am Persischen Golf präsentieren darf. Doch der "Meister" erlebte das nicht mehr. Die für Ende 2005 geplante und vom Auswärtigen Amt initiierte Ausstellung, die mit einer Konzertreise des Collegium Musicums, dem Sinfonieorchester von Technischer und Freier Universität in Berlin, verbunden werden sollte, verschob sich.

Als Kurt Mühlenhaupt im April 2006 verstarb, dachte niemand mehr an die Ausstellung bei den Kuwaitern. Doch im Herbst 2006 war es endlich soweit. 50 ungerahmte Bilder wurde - organisiert vom Auswärtigen Amt in Berlin - auf die Reise in den Wüstenstaat geschickt. Bei der Auswahl der Motive bestanden die Gastgeber aber darauf: "Auf keine Fall Frauen." Motive von saftigen Brandenburger Blumenwiesen wurden geschickt.

Zur Vernissage im November 2006 machte sich Hannelore Mühlenhaupt auf die Reise in das Emirat. Die Scheichs hatten sie und einige Begleiterinnen eingeladen. In der mehrgeschossigen, marmorverkleideten Eingangshalle des repräsentativen Opec-Gebäudes hingen die Bilder ihres Mannes - "in wunderschönen, goldenen Rahmen". Für das Sinfoniekonzert erwies sich der Ort allerdings als suboptimal. "Es hallte fürchterlich", erinnert sich Hannelore Mühlenhaupt. Für ein zweites Konzert wurden Bilder und Konzertbühne in ein riesiges Einkaufszentrum verfrachtet, was dann auch den Normalsterblichen die Möglichkeit gab, die Bilder anzuschauen. Zwei oder drei fanden dann auch einen neuen Eigentümer.

Die Kuwaiter erwiesen sich als großzügige Gastgeber, empfingen Hannelore Mühlenhaupt und ihre Begleiterinnen in einem riesigen, villenartigen Zelt in der Wüste. Mit Duftessenzen und einem flauschigen Kaschmirschal als Gastgeschenke kehrte sie tief beeindruckt zurück nach Deutschland. Auf die Rückkehr der Bilder wartete Hannelore Mühlenhaupt noch Jahre. Probleme mit dem Zoll erwiesen sich als hartnäckig. "Ich hatte sie längst abgeschrieben", so Mühlenhaupt. Im November vergangenen Jahres erhielt sie völlig überraschend den Anruf aus dem Auswärtigen Amt, dass die Bilder unterwegs seien. In einer Kiste trafen sie wohlbehalten, allerdings ohne die goldenen Rahmen, in Bergsdorf ein, wo sie jetzt in voller Schönheit betrachtet werden können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mühlenhaupt-Bilder, die zuvor im Ausland gezeigt wurden, Jahre später wieder in Bergsdorf eingetroffen sind. Ähnliche Probleme gab es mit Italien. Mühlenhaupt hatte seine Bilder in der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom ausgestellt. Wegen des Verdachts von Schmuggelns von italienischer Kunst waren die Behörden besonders zögerlich in der Freigabe der Werke für die Ausfuhr zurück nach Deutschland. Erst nach drei Jahren kehrten die Kunstwerke nach Bergsdorf zurück.

Abgeschrieben werden mussten hingegen die Bilder, die bei einem befreundeten Künstler auf Mallorca gezeigt wurden. Die kehrten zwar zurück, der Zöllner habe sich aber geweigert, die Bilder ohne Zahlung von Zollgebühren herauszurücken. "Die Leinwände hatten Kaffee- und Rotweinflecken, einige sogar Eselsohren", erinnerte sich Hannelore Mühlenhaupt. Sie verzichtete auf die Mitnahme der Bilder und überließ sie dem Zoll. Wochen später kam dann doch noch eine Rechnung von der Behörde. 200 Euro sollte sie für die Vernichtung der Kunstwerke zahlen.