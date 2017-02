Kindermund tut Liebe kund

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn Herr Fuchs und Frau Elster sich einmal zanken, wird der Streit schnell geschlichtet. Auch den Seelower Hortkindern ist das rasche Vertragen wichtig, nicht nur wenn es darum geht, wer mit den beliebten Handpuppen aus dem "Sandmännchen" spielen darf.

"Ich habe mich neulich mit meinem Cousin gestritten", beichtet der achtjährige Max. "Danach habe ich Entschuldigung gesagt und dann war alles wieder gut", erklärt er. Hortnerin Yvonne Porsche kann das bestätigen: "Die Kinder sind alle sehr nett miteinander und helfen sich viel." Genau das, so finden die Kinder aus der Gruppe, sei wichtig in einer Freundschaft und auch für Liebesbeziehungen. "Und dass der andere nicht zu eingebildet ist", sagt Marcel. Hätte er eine Freundin, überlegt der Achtjährige, wäre wichtig "dass sie nicht alles gleich verrät, dass Sachen auch ein Geheimnis bleiben." Darin stimmen ihm seine Klassenkameraden zu. Einander Witze erzählen, gemeinsam Fußball spielen oder einkaufen gehen und zusammen essen sind auch noch Dinge, die für Freundschaften und die große Liebe wichtig sind. Das finden zumindest die Mädchen und Jungen der dritten Klassen.

Und wenn man dann wirklich verliebt ist? Einige Kinder lachen bei dem Gedanken, manche waren nämlich schon einmal verliebt und können beschreiben, woran man Verliebtsein erkennt. "Man mag denjenigen gern und man rennt ihm hinterher, weil man immer bei ihm sein will", sagt Leona. "Oder man ärgert den anderen", wirft ein Junge hinter ihr ein.

Die Drittklässler kennen sich auch bestens aus, wenn es darum geht, seine Liebe zu zeigen. "Briefe rumgeben", schallt es aus mehreren Mündern. "Das müssen natürlich Liebesbriefe sein", stellt Marcel klar und erklärt weiter: "Da schreibt man dann rein, dass man denjenigen mag und was man an ihm mag. Und fragt, ob derjenige einen auch mag und mit "ja', "nein' oder "vielleicht' antwortet". Christiana Mielenz lacht auf: "Daran hat sich also nichts geändert", sagt die Hortnerin. Wenn man dann auch noch etwas Taschengeld übrig hat, eröffnen sich weitere Möglichkeiten, einem Herzensfreund seine Zuneigung zu zeigen. "Über Geschenke freut sich ja jeder", finden die Kinder. "Das könnte Schokolade sein", schlägt Rika vor. "Vielleicht in Herzform", führt ihre Freundin Lara den Gedanken fort. Man könne auch ein Stück Kuchen verschenken, meint Amelie, oder denjenigen zum Eisessen einladen.

Am wichtigsten sei aber, dass man soviel Zeit wie möglich miteinander verbringen kann, um alle Erlebnisse miteinander zu teilen. "Zusammen spielen, sich Nachrichten schicken, herumalbern", tragen die Kinder als gemeinsame Beschäftigungsmöglichkeiten zusammen. Ein Mädchen ergänzt die Aufzählung um "sich einen Kuss geben". Die Reaktionen ihrer Mitschüler reichen von Gekicher über verzerrte Münder bis hin zu Ausrufen wie "Ihh, nein, nicht küssen!"

Wer weiß, wie die Acht- und Neunjährigen später über Liebe und Freundschaft denken. Womöglich werden sie gerührt in Erinnerungen schwelgen. Ihre Hortnerinnen legen nämlich für jedes Kind ein Portfolio an, in das Selbstgebasteltes und Bilder von der ersten bis zur sechsten Klasse hineinkommen. "Neulich vergaßen ein paar der Kinder ihre Liebesbriefe hier", verrät Christiana Mielenz, "die habe ich in die Portfolios geklebt."