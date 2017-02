Von der einen zur anderen Grenze

artikel-ansicht/dg/0/

"Home is where your heart is" - Zuhause ist dort, wo dein Herz ist. Auf Monika Kühn trifft dieser Spruch sicher zu. Wer ihre Geschichte zuerst hört, könnte glauben, sie wäre einem Liebesfilm entsprungen. Denn das, was sie erzählt, enthält alles, was dazu gehört: Dramatik, Romantik und ein "Happy End".

"Ich war nicht glücklich", blickt sie vier Jahre zurück, "obwohl ich verheiratet war." In ihrer Ehe fehlte es ihr an Verständnis und Aufmerksamkeit. "Ich war ein anderer Mensch. Ich hatte Angst und Depressionen. Ich war nicht glücklich", wiederholt die 48-Jährige. Innerlich war sie bereit, etwas zu ändern. Doch der Anstoß fehlte.

Dieser kam im Dezember vor vier Jahren. "Ich bin ein riesiger Xavier Naidoo Fan", erzählt die gebürtige Wriezenerin. In dem sozialen Netzwerk Facebook trat sie der Fan-Gruppe des deutschsprachigen Sängers aus Mannheim bei. Sie beobachtete die Diskussionen zu den Konzerten und schrieb Kommentare. Ein anderer Fan fiel ihr dabei besonders ins Auge. Ihr heutiger Freund Gunnar Steffens.

"Ich fasste mir ein Herz und schrieb ihn an", erzählt sie. Von da an war die Geschichte ein Selbstläufer. "Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Wir schrieben uns ständig, und nach drei Wochen kam er mich endlich in Bad Freienwalde besuchen", sagt Monika Kühn. "Ich war aufgeregt wie ein Schulkind."

Dieser von ihr herbeigesehnte Tag war der Valentinstag. Treffpunkt für ein romantisches Abendessen war das Freienwalder Restaurant Stadtmitte. "Die Rechnung vom Essen habe ich heute noch", sagt Monika Kühn und lacht. "Auch wenn es nur eine Rechnung ist, gehört sie zu meinen Erinnerungen."

Danach ging alles Hals über Kopf. "Wir haben uns verliebt, und die Entscheidung war schnell da. Ich wusste, ich will mit diesem Mann zusammensein." Monika Kühn ließ sich von ihrem Herz leiten, reichte die Scheidung ein, kündigte ihren Job und bereitete den Umzug vor. Kinder hatte sie aus ihrer vorherigen Ehe nicht. "Deshalb fiel mir die Entscheidung auch nicht schwer", so die ehemalige Schiffmühlerin.

Ohne vorher einmal dort gewesen zu sein, zog sie wenige Wochen später ins rund 600 Kilometer entfernte niedersächsische Nordhorn. "Genau an die andere Grenze", sagt sie. "Bis Amsterdam haben wir es nicht weit. Nur zwei Stunden."

Doch wie reagierten ihre Familie und Freunde auf die Entscheidung? "Die waren natürlich geschockt und erklärten mich für verrückt." Verständlicherweise, gibt sie heute zu. "Sie hatten Angst, dass ich mich in irgendetwas verrenne und wieder unglücklich werde. Meine Schwester nannte mich naiv", sagt sie. "Aber dann lernte sie Gunnar kennen und hat sich bei mir entschuldigt." Auch ihre Mutter zeigte ihren Unmut über die Entscheidung ihrer Tochter. "Aber ich musste ein neues Leben anfangen", sagt Monika Kühn.

Von ihrem Bruder hat sie mittlerweile auch den Segen bekommen. "Er hat uns mit seiner Familie in Nordhorn besucht. Er rief mich an und fragte, was ich gerade mache." Daraufhin erklärte Monika Kühn ihm, dass sie beim Mittagkochen sei. Eine bessere Einladung hätte sie ihm nicht geben können, erzählt sie. "Dann haben sie uns überrascht, weil sie gerade in der Gegend Urlaub machten."

Aus der ruckartigen Liebesflucht sind mittlerweile vier glückliche Jahre für Monika Kühn geworden. "Ich habe mir hier ein neues Leben aufgebaut. Ich habe zwei Teilzeitjobs und wir leben zusammen in einem Haus", erzählt sie glücklich über den Schritt, den sie auch mit mehr als 40 Jahren noch gegangen ist.

Heiratspläne hat das Paar bereits geschmiedet. "Wir wollen am 21. Dezember heiraten, weil es der Tag ist, an dem wir uns das erste Mal geschrieben haben." Ob es in diesem Jahr sein wird, weiß Monika Kühn noch nicht. Aber das ist ihr nicht so wichtig, denn nur die Liebe zählt.