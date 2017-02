Unruhige Zeiten für Judohochburg

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Bronzemedaille, zweimal Platz fünf - die Bilanz des Deutschen Judobundes (DJB) bei den Olympischen Spielen in Rio fiel ernüchternd aus. Das schwache Abschneiden dürfte mittelfristig auch Folgen für die Judohochburg Frankfurt haben. Die Reform der Spitzensportförderung, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) im Dezember beschloss, sieht ohnehin eine effizientere Struktur der Bundesleistungsstützpunkte in allen Sportarten vor. Entschieden hat der Judobund noch nicht. Doch die Zukunft des Standortes Frankfurt ist auch angesichts von Mittelkürzungen, die zur Debatte stehen, zumindest ungewiss.

An der Sportschule mit bisher einer Judoklasse pro Jahrgang sorgt die unklare Aussicht für "Unruhe bei den Eltern", berichtet Christian Matuschowitz. Der CDU-Stadtpolitiker ist Elternsprecher an der Spezialschule seines Sohnes. "Viele fragen sich, ob ihr Kind in der Klasse bleiben kann", erzählt er. Mit Blick auf die Sichtungen im Herbst für die dann übernächsten siebenten Klassen sei unklar, "ob das etwas bringt, wenn gar nicht klar ist, welche Perspektive Judo in Frankfurt noch hat."

Jens Herrmann, kommissarischer Leiter der Sportschule, rät dazu, Ruhe zu bewahren. Für den Bereich Judo gebe es vier Lehrertrainer, die unbefristet angestellt seien und den Fachunterricht von der 7. bis zur 10. Klasse absichern. Erst in der Oberstufe übernehmen die über die Leistungssportförderung des Bundes angestellten Trainer des Olympiastützpunktes das Judo-Training. "Alle Schüler werden ihre schulische und sportliche Ausbildung bei uns beenden können", betont Jens Herrmann. Und: "Die Schule wird auch im nächsten Jahr eine Judoklasse einrichten." Das Angebot mit den Schwerpunktsportarten Judo, Boxen, Fußball männlich, Gewichtheben, Handball weiblich, Radsport, Ringen und Sportschießen bleibt also Stand jetzt erhalten.

Das bestätigt auch Ralph Kotsch, Sprecher im brandenburgischen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Die Spezialschule verfüge "über alle erforderlichen personellen und materiellen Kapazitäten". Auch sei die Aufnahme neuer Judo-Talente für das neue Schuljahr geplant. "Da die Entscheidung über die Neuanerkennung von Bundesstützpunkten nach gegenwärtigem Kenntnisstand frühestens zum 1. Januar 2018 vorgesehen ist, gilt bis dahin der Vertrauensschutz für alle jetzigen Schwerpunktsportarten."

Doch natürlich hätte ein Rückzug des Judobundes "unmittelbare Auswirkungen auf das Angebot der Spezialschule Sport", erklärt Ralph Kotsch. "Die Einschulung wird für Judo zukünftig dort erfolgen, wo der Deutsche Judobund ab 2018 die Schwerpunktstandorte beziehungsweise Bundesstützpunkte lokalisiert."

Dass der leistungsorientierte Judosport in Frankfurt in Frage steht, ist aus Sicht von Christian Matuschowitz Ausdruck für eine zunehmend schwächelnde Sportstadt. "Viele fertige Sportschüler sehen für sich in Frankfurt keine Perspektive", sagt er. Erstligavereine gibt es seit dem Rückzug des JC 90 aus der Judo-Bundesliga in Frankfurt keine mehr. Zudem fehle es an Anknüpfungspunkten in der regionalen Wirtschaft oder bei Einrichtungen wie der Europa-Universität Viadrina, um den Spitzensport am - ungefährdeten - Olympiastützpunkt Brandenburg und Beruf miteinander vereinbaren zu können.

"So kann es nicht weitergehen. Das ist eine Abwärtsspirale. Verliert Frankfurt den Leistungsstützpunkt im Judo, ist das auch kein gutes Signal für andere Sportarten im Olympiastützpunkt", glaubt Christian Matuschowitz. Der Kommunalpolitiker fordert deshalb auch ein Bekenntnis der Verwaltungsspitze und der Stadtverordneten zur Sportstadt und Judohochburg - als Signal an den Deutschen Judobund, Frankfurt nicht abzuschreiben. Schließlich trainieren allein in den beiden großen Judovereinen der Stadt - JC 90 und PSV - rund 300 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer.