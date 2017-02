Pünktlichkeit unbefriedigend

artikel-ansicht/dg/0/

Harsche öffentliche Kritik von Fahrgästen wie vor etwa einem halben Jahr hat es in letzter Zeit nicht gegeben. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember hat sich die Lage auch entspannt, da die NEB einen zusätzlichen angemieteten Triebwagen der Talent-Baureihe auf der Strecke zum Einsatz bringt. NEB-Geschäftsführer Detlef Bröcker sieht das Unternehmen in einem an die Gemeinden entlang der Regionalbahnlinie 26 verschickten Schreiben zur betrieblichen Situation auf einem guten Weg.

Laut Bröcker konnten die Sitzplatzkapazitäten in der Hauptverkehrszeit deutlich erhöht werden. Auf das Ver- bzw. Entkoppeln in Müncheberg könne nun weitgehend verzichtet werden, weil in der Hauptverkehrszeit bis Kostrzyn in "Doppeltraktion" (Zug aus zwei Triebwagen) gefahren werde. Einzelne Fahrten zwischen Müncheberg und Berlin würden nun - mehr als vom Verkehrsverbund bestellt - in "Dreifachtraktion" angeboten.

Positiv festzustellen sei, dass es seit dem Fahrplanwechsel in der Hauptverkehrszeit kaum noch außerplanmäßige Fahrten mit nur einem Triebwagen gegeben habe, die durch Fahrzeugausfälle bedingt waren. Allerdings hätten Störungen an Fahrzeugen zu teilweise größeren Verspätungen auf der Linie geführt, gestand Bröcker. Er nannte "Kinderkrankheiten" der polnischen Züge als auch Störungen bei Minusgraden, Eis und Schnee, zum Beispiel an den ausfahrbaren Türtritten.

Zur Reduzierung der Störanfälligkeit der Triebwagen stehe die NEB in ständigem Kontakt mit den Technikern und Softwareentwicklern des Herstellers. Allerdings seien Softwareänderungen im Einzelfall nicht kurzfristig umzusetzen wie das Beheben von Fehlern an Fahrzeugen, da umfangreiche Tests und gegebenenfalls zusätzliche Nachweise und gutachterliche Stellungnahmen notwendig würden.

Bröcker hält zudem das Pünktlichkeitsniveau auf der Linie für unbefriedigend. Es habe aufgrund unterschiedlichster Störungen eine Vielzahl an Verspätungen gegeben, so dass an Werte des ersten Halbjahres 2016 nicht angeknüpft werden konnte. Waren seinerzeit 93 bis 99 Prozent der Fahrten im Plan, waren es zuletzt nur 89 Prozent, so seine Statistik. Insgesamt habe es vom Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2016 bis Ende Januar nur 15 Tage gegeben, an denen kein Zug mit mehr als fünf Minuten Verspätung unterwegs war.

Neben den Störungen an Fahrzeugen führte der NEB-Chef infrastrukturelle sowie "sonstige" Ursachen wie Notarzteinsätze an. Insbesondere die weitgehende Eingleisigkeit der Strecke mache Probleme. Verspätungen könnten nicht abgebaut werden, sondern würden auf Gegenzüge übertragen. Und am Bahnhof Strausberg, wo S-Bahn und Regionalzüge das gleiche Gleis nutzen, gebe es weitere gegenseitige Beeinträchtigungen. Die NEB müsse öfter auf die Durchfahrt der S-Bahn warten. Dies werde sich erst nach dem vollständigen Umbau des Bahnhofs in etwa zwei Jahren ändern.

Bröcker konstatierte, dass Fortschritte erzielt wurden, man aber vom "Zielzustand" noch ein Stück entfernt sei. Er versicherte, dass sich alle Beteiligten bemühen, gerade die Pünktlichkeit wieder auf von den Kunden erwartete Werte zu bringen.

In nächster Zeit ist allerdings durch Bauarbeiten in Strausberg, am Begegnungsabschnitt Strausberg-Herrensee, in Herrensee, in Berlin-Ostkreuz und den Neuaufbau der Bahnsteige in Rehfelde erst einmal wieder Geduld gefragt. Bereits am 3. März wird der Verkehr zwischen Lichtenberg und Rehfelde abends (ab ca. 19.45 Uhr) unterbrochen.