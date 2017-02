Nassenheider Mühlensiedlung erhält neue Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

Nassenheide (veb) Die Straßen in der Nassenheider Mühlensiedlung sollen noch in diesem Jahr ausgebaut werden. Die Mitglieder des Bauausschusses im Löwenberger Land bestätigten die vorliegenden Planungen, die im März den Einwohnern noch einmal vorgestellt werden soll, bevor dann die ersten Baumaschinen anrücken. Gebaut wird in sechs Abschnitten.

¦ 1. Abschnitt (Wiesenweg): Der etwa 130 Meter lange Bereich vom Mühlenweg bis zum Grünen Weg wird in einer Breite von 4,25 Meter ausgebaut, der sich anschließende 330 Meter lange Abschnitt vom Grünen Weg bis zum Mühlenfeld nur in einer Breite von drei Metern.

¦ 2. Abschnitt (Grüner Weg): Der 250 Meter lange Streckenabschnitt vom Wiesenweg bis zum Mühlenweg wird in einer Breite von 4,25 Metern befestigt.

¦ 3. Abschnitt (Grüner Weg): Auf einer Länge von 315 Metern wird die Fahrbahn nur eine Breite von drei Metern besitzen.

¦ 4. Abschnitt (Mühlenfeld):Der zirka 100 Meter lange Fahrbahnabschnitt zwischen Wiesenweg und Grünem Weg soll drei Meter breit werden, der 111 Meter lange Bereich zwischen Grünem Weg und Mühlenweg 4,25 Meter.

¦ 5. Abschnitt (Mühlenfeld): Die etwa 130 Meter lange Fahrbahn wird in einer Breite von 4,25 Metern ausgebaut und hier zudem in einer Wendeanlage münden.

¦ 6. Abschnitt (Mühlenweg): Die vorhandene etwa 700 Meter lange Fahrbahn wird auf eine Breite von 5,50 Metern erweitert. Der nicht befestigte Teil wird grundhaft ausgebaut. Im Anschluss wird der neue Asphalt aufgebracht.

Entlang der neuen Straßen werden beidseitig jeweils Bankette anlegt, die eine Breite von 50 Zentimetern haben und im Begegnungsfall befahren werden dürfen. Die Entwässerung erfolgt überall über Mulden. Die verbleibenden Flächen bis zu den Grundstücken werden mit Oberboden versehen und dort (wie auch in den Mulden) Rasen angesät.

Die Beleuchtung im Wiesenweg besteht aus feuerverzinkten Stahlmasten mit einer Aufsatzlampe. Als Leuchtmittel werden LEDs eingesetzt, die Masten der Lampen erhalten einen schwarzen Farbanstrich.

Die Straßenführung in der Mühlensiedlung wird wie folgt als Einbahnstraße ausgewiesen: Ab der Einfahrt in den Wiesenweg bis zur Kreuzung Grüner Weg, von der Kreuzung in Richtung zur Bahnstrecke bis zur Kreuzung Mühlenweg. In allen anderen Straßenabschnitten ist ein Begegnungverkehr möglich.

In den Straßenabschnitten, deren Fahrbahn nur in einer Breite von drei Metern ausgebaut wird, ist das Parken - laut Straßenverkehrsordnung - grundsätzlich nicht erlaubt. Als Höchstgeschwindigkeit sind in der Mühlensiedlung 30 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Die Anlieger der Bauabschnitte 1 bis 5 werden mit 90 Prozent der Kosten belastet, im Abschnitt 6 sind es 50 Prozent.