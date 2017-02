Trotz leerer Häuser kein Platz in Kremmen

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Seit Mitte Oktober vergangenen Jahres hat der Landkreis die von der Stadt Kremmen in Eigenregie erbauten neun Häuser an der Berliner Straße als Asylbewerberunterkunft übernommen. Obwohl für bis zu 240 Flüchtlinge ausgelegt, wohnen momentan lediglich 75 Asylbewerber auf dem Gelände. Diese Zahl nannte auf Nachfrage in der Stadtverordnetenversammlung der Abgeordnete Reiner Tietz (Linke). Tietz, auch Sprecher der Kremmener Willkommensinitiative Hilfe mit Plan, fragte trotz der momentan geringen Auslastung des Heims nach, ob es möglich sei, dort einen Doppelcontainer aufzustellen. Diesen würde die Initiative dringend benötigen, um Beratungssprechstunden für Asylbewerber anbieten zu können. Auf Nachfrage von Frank Bommert (CDU), wieso diese nicht in sowieso leerstehenden Räumen stattfinden könnten, antwortete Reiner Tietz, dass der Landkreis prinzipiell keine Beratung in den Häusern genehmigt. Die Frage nach den Containern soll nun geprüft werden.