Zwei Konzerte der Blasmusiker im Takeda-Saal

Oranienburg (OGA) Wenn im Takeda-Saal rund 40 Instrumente erklingen, dann können die Töne nur vom Oranienburger Blasorchester stammen, das mit einem doppelten Konzert am Sonntag das neue Jahr musikalisch begrüßen will. Unter der Leitung von Rolf-Peter Büttner und Hagen Kubasch bringt das Ensemble unter anderem das Largo von Antonin Dvorak, ein keltisches Flötenduett, Golden Hits von James Last und viele andere bekannte Melodien zu Gehör. Freuen kann sich das Publikum außerdem auch auf die Gesangssolistin Maxi Ullrich, die mit "Ich gehör' nur mir" ein wahres Gänsehaut-Lied präsentiert. Wegen der großen Nachfrage gibt das Blasorchester am 19. Februar bereits um 11 Uhr und nochmal um 16 Uhr sein Konzert zum neuen Jahr.