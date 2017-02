Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben begonnen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wegen massiver Warnstreiks sind am Dienstag in Berlin zahlreiche Horte, Kindertagsstätten, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen geblieben. Auch andere Einrichtungen im öffentlichen Dienst waren von zeitweiligen Arbeitsniederlegungen betroffen. Derzeit versammelten sich die Streikenden dezentral in Streikcafés, teilte der Sprecher der Berliner Gewerkschaft GEW, Markus Hanisch, am Vormittag mit. Von dort geht es zu der großen Demonstration vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor.