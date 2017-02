artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (dpa) Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Verkehrsbetrieben in Brandenburg ist es erneut zu Arbeitsniederlegungen gekommen. Seit 3.30 Uhr stand der öffentliche Busverkehr im Landkreis Oder-Spree so gut wie still. Bis auf wenige Ausnahmen seien alle Busse in den Depots geblieben, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Marco Pavlik. Die Beteiligung der Fahrer an dem Warnstreik liege bei 95 Prozent. Auch die Schüler waren von dem Warnstreik betroffen, da sie auf die normalen Linienbusse angewiesen sind. Gegen 10.00 Uhr sollte der Nahverkehr wieder normal laufen.