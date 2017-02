Unterschriften gegen Kreisreform werden übergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Gegner der Kreisreform in Brandenburg wollen am Dienstag Zehntausende Unterschriften gegen das Projekt an Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) übergeben. Mit der Volksinitiative soll der Landtag dazu gebracht werden, sich mit dem Anliegen zu beschäftigen. Zugleich macht sie den Weg frei für ein Volksbegehren, bei dem dann allerdings 80 000 Unterschriften in Behörden statt einfach auf der Straße gesammelt werden müssen. Als dritter Schritt wäre danach ein Volksentscheid möglich. Die rot-rote Landesregierung will Brandenburg künftig in neun Landkreise und eine kreisfreie Stadt einteilen - bislang sind es 14 Kreise und vier kreisfreie Städte.