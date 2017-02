Die neue Liebe der Leichtathletin Annika Holland

artikel-ansicht/dg/0/

Nicht nur im Grünen schnell unterwegs: Annika Holland besticht auch in der Halle mit Top-Zeiten. Am ersten März-Wochenende startet die 34-Jährige bei der deutschen Meisterschaft. © MZV

"Ich freue mich riesig über diesen Erfolg", so die Bergfelderin nach ihrem Triumph bei den Landesmeisterschaften von Berlin und Brandenburg. Die doppelte Stadionrunde legte sie im Trikot des SCC Berlin in 2:26,88 Minuten zurück und setzte sich in der AK 35 vor Eva Kristina Hange (2:36,37) und der Hennigsdorferin Anne-Kathrin Berning (2:58,89) durch.

Im Sportforum Hohenschönhausen lief Holland persönliche Bestzeit, war drei Sekunden schneller als bei ihrem Sieg vor einem Jahr. "Das ist schon eine deutliche Steigerung." Ganz zufrieden war die Doktorin der Philosophie dennoch nicht. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mein Rennen laufen konnte." Gemessen am Training sei noch mehr drin. "Aber ich bin happy. Wichtig war mir, meine vor zwei Wochen gelaufene Zeit zu bestätigen."

Da standen die Landestitelkämpfe der Leichtathleten an, die jünger als 30 Jahre sind. "Ich wurde Siebte. Da ist durch die jungen Hüpfer ein ganz anderes Niveau." Reizvoll seien solche Events dennoch. "Es sind sehr taktische Rennen. Wenn starke Leute dabei sind, wirst du mitgezogen und hast gute Chancen auf eine Bestzeit."

Auch am Sonntag lernte Annika Holland dazu. Das Rennen der AK 35 wurde zusammen mit den Frauen der nächstjüngeren Altersklasse ausgetragen. So kam es zum Duell mit der vier Jahre jüngeren Jessika Eichler. "Die war eigentlich gleich schnell. Ich habe mir aber die Führung aus der Hand nehmen lassen." Am Ende war die Berlinerin zwei Sekunden schneller. Holland: "Ich habe gelernt, dass ich mutig laufen und mein eigenes Rennen machen muss. Das hatte ich mir eigentlich schon für diesen Lauf vorgenommen, bin aber nicht an die absolute Schmerzgrenze gegangen."

Am 4. März soll sich das ändern. Dann steht die deutsche Meisterschaft in Erfurt an. "Für mich ist es die Premiere. Das ist aufregend. Ich freue mich total darauf", so Annika Holland, die im vergangenen Jahr über 800 Meter auch unter Freiluft und bei der "Norddeutschen" triumphierte. Nun wolle sie sich auch bei der Hallen-DM zeigen.

Die 800 Meter seien eine wunderbare Mischung aus Sprint, Taktik und Ausdauer. Die Liebe zur Mittelstrecke entstand genau vor einem Jahr. "Ich habe mich damals spontan angemeldet und bin mit sehr wenig Training auf die Strecke gegangen. Der Erfolg hat mich neugierig gemacht. Ich wollte sehen, was noch geht." Dabei überließ die Läuferin vom SSV Hohen Neuendorf nichts dem Zufall, bereitete sich gezielt vor. "Das ist eine gute Schulung für Kraft und Athletik. Ich habe die Hoffnung, dass ich daraus gestärkt herausgehe."

Denn auch auf der Langstrecke hat Annika Holland einiges vor. Kurzfristig seien keine großen Zeitveränderungen zu erwarten. Die sollen sich in der zweiten Saisonhälfte einstellen. So sind neue Bestzeiten im Halbmarathon (steht bei 1:26:46 Stunden) und Marathon (3:06:56) geplant. Ihr eigener 10-Kilometer-Rekord steht bei 38:46 Minuten.

Wenngleich sie keine 150 Sekunden aktiv war, verbrachte Annika Holland den kompletten Sonntag in der Berliner Arena. "Es war ein schöner Tag. Ich habe viele Wettbewerbe verfolgt. Das war schon wie eine große Familie. Jeder freut sich mit den anderen, denn wir wissen alle, was wir neben unseren Jobs geschafft haben."