Schmaus & Handwerkskurs

Brandenburg (MZV) Im Slawendorf erwarten die Besucher am kommenden Sonntag, 19. Februar, gleich zwei Veranstaltungen zur gleichen Zeit. Ab 11 Uhr findet in der Heveller Schenke der Hevellerschmaus statt. Bis zum Saisonstart im Mai werden, zunächst einmal im Monat, besondere Gerichte angeboten, welche die Gaumen der Besucher mit Leckereien längst vergangener Tage verzaubern. So kann man alte Gerichte probieren, welche mit damals üblichen Zutaten gesotten, gebacken und/oder gebraten werden. Nur zu gern lässt sich der Schankwirt im Gespräch in die Karten schauen oder in den Topf? Verraten, was es gibt, wird er vorher nicht. Da dürfen die Besucher schon gern vorbei kommen und die Schnuppernase hinter die Palisaden des Slawendorfes bringen. Mit dem Hevellerschmaus soll die neue Saison 2017 eingeläutet werden, bei der auch im normalen Schenkenbetrieb - also fernab von Betriebs- und Familienfeiern - die Angebotspalette noch mehr um authentische Gerichte erweitert werden soll. Übrigens, auch schlechtes Wetter sollte nicht abhalten, vorbei zu schauen. Das Fürstenzelt sorgt in jedem Fall für wohlige Atmosphäre. Ebenfalls können die Besucher im Slawendorf in diesem Jahr wieder Handwerkskurse erleben. Nachdem die Teilnehmer im Januar mit eigenen Händen Tongefäße nach althergebrachter Art modellierten und im Feldbrand zu ganz persönlichen Unikaten brannten, soll nun die Wolle im Vordergrund stehen. Ab 11 Uhr können Interessierte die Kunst der Nadelbindung lernen. In dem offenen Kurs können Interessierte einfach dazu stoßen und die Technik erlernen. Für 20 Euro wird der Vorzug dieser seit der Jungsteinzeit nachgewiesenen Wirkart näher gebracht. Beim Nadelbinden wird immer der gesamte Faden durch Schlingen geführt. So sehen diese Textilien oberflächlich betrachtet gestrickten oder gehäkelten sehr ähnlich. Der große Vorteil gegenüber Strickware ist jedoch, dass selbst beim Reißen eines Fadens keine Löcher entstehen und sich das Textil nicht auffädelt.