Skirennfahrerin Lara Gut wird nach Kreuzbandriss operiert

St. Moritz (dpa) Skirennfahrerin Lara Gut wird nach ihrem Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie bei der Ski-WM in St. Moritz operiert. Vor dem Eingriff in wenigen Tagen sollen sich die Entzündungswerte in dem beschädigten Gelenk noch normalisieren, teilte der Schweizer Skiverband mit.