Zum Wohle der freilebenden Fellnasen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552150/

Elf Mitstreiter trafen zusammen, zwei Helfer der Tierhilfe Samtschnute, fünf Mitstreiter der Tiertafel Bad Belzig, zwei Aktive der Tierfreunde Fläming und zwei Katzenfreunde, die für die gute Sache eingesprungen sind. "In Hagelberg, Schlamau, Wiesenburg und Preußnitz wurden Fallen aufgestellt", berichtet Manfred Linow von den Tierfreunden. An diesen Orten wurden Fellnasen bereits zum zweiten Mal eingefangen. Im Oktober 2016 wurde eine erste, sehr erfolgreiche, Kastrations-Aktion vollzogen. Zwischen 10.00 und 15.00 Uhr sind insgesamt 14 Katzen in die Fallen gegangen. "Davon wurde eine bereits gekennzeichnete Katze wieder freigelassen, bei zwei Fellnasen musste die Kennzeichnung erneuert werden und elf Katzen, beziehungsweise Kater, wurden unverzüglich in die Tierarztpraxis Gerlach/Heßler in Bad Belzig chauffiert", so Manfred Linow weiter. Dort erfolgte dann die Kastration. Nach einer Übernachtung in der Praxis und einer Kontrolle am darauffolgenden Morgen wurden alle Katzen und Kater wieder in ihren Heimatorten in die Freiheit entlassen. Dort werden sie an Futterstellen weiterhin von tierlieben Mitmenschen versorgt.

"Es werden in diesem Jahr weitere Kastrations-Aktionen stattfinden, um die Vermehrung streunender Katzen zu vermindern. "Die Aktionen dienen der Eindämmung der unkontrollierten Population von Katzen", so Katrin Krause von der Tiertafel Bad Belzig. "Da es der Stadt Bad Belzig nicht möglich ist, Gelder für diese Aktionen bereit zu stellen, sind wir auf Spenden angewiesen. Bitten Spenden Sie. Helfen Sie uns, der unkontrollierten Vermehrung von Katzen Einhalt zu gebieten", so die Vorstandsvorsitzende Katrin Krause weiter.

Wer den einen oder anderen Euro für die gute Sache spenden möchte, nutzt das Konto der Tiertafel Bad Belzig e.V.:

Verwendungszweck Streuner, VR Bank Fläming,

IBAN: DE03 1606 2008 4100 8731 00

BIC: GENODEF1LUK

oder über paypal@tiertafel-badbelzig.de. Spendenquittungen werden selbstverständlich zugesandt.