artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Am 27. Februar lädt das Forum ländlicher Raum - Netzwerk Brandenburg zur Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" in die Kulturscheune Trebbin ein. Diese Einladung richtet sich an Landkreise, Gemeinden, Dorfgemeinschaften und Interessierte.