Musik und Tanz ohne Grenzen

Brandenburg (MZV) Vielfalt tut gut und das Leben ist bunt. Den Pulsschlag der Zeit sowie eine globale Dynamik erlebte man im Wichernhaus des CVJMMit Hip-Hop-Tanz, Gesang und Theater gegen Fremdenfeindlichkeit und für mehr Toleranz bei Jugendlichen. Ein Performance-Ensemble aus Neuseeland besuchte Deutschland und machte einen Zwischenstopp in der Havelstadt. Die Performing Arts Gruppe "THE HUB" sind 14 Absolventen einer Tanz und Theater Akademie. Ihre Botschaft "Aus Fremden werden Freunde". Gemeinsam etwas verändern und Völkerverständigung erlebbar machen. Sie vermitteln diese Botschaft in moderner, jugendlicher Weise durch Tanz, Gesang, Theater, Hip-Hop, Jazz und vielen kreativen Ausdrucksformen. "Es soll Spaß am Mitmachen und Interesse an der Auseinandersetzung mit der Vielfalt von Lebensstilen geweckt werden. Tanz und Gesang kann durchaus die Kulturen verbinden", erklärte Dr. Reik Donner vom CVJM. Deshalb fanden vor dem Auftritt am Abend Hip-Hop- und Jazz-Dance-Kurse statt. Es ging laut, unterhaltsam und voller Elan zu. Die Intensität der Vortänzer mit ihren vielen kreativen Ausdrucksformen ging sofort auf die Teilnehmer über. Nicht weniger unterhaltsam, aber mit ernsthaftem Hintergrund, die Performance der Akteure aus Neuseeland bei der Abendveranstaltung. Bereits im letzten Jahr hatte ihre Aufführung zum Thema Menschenhandel nachhaltig beeindruckt. Ebenso herausfordernd und zugleich ermutigend die Geschichten in "Far from home". Der erste Akt stand unter der Überschrift "Eine Syrerin kommt nach Deutschland". Im zweiten Akt hieß das Thema "Ein verlorener Sohn findet nach Hause". Worin besteht eigentlich Heimat? Wie fühlt es sich an, wenn man seine Heimat verlassen muss? Und wie gehe ich mit Menschen um, die ihre Heimat verloren haben? Mit diesen Fragen um Vorurteilen gegen Menschen anderer Nationen beschäftigte sich der Auftritt. Angesprochen wurde ein junges Publikum um die sich auch der CVJM-Brandenburg, ein freier Träger in der Jugendhilfe, kümmert. Er bietet mit zahlreichen Aktionen und Unternehmungen ein breites Freizeitangebot für diese Zielgruppe. Dafür sind über 50 Mitglieder ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen tätig. Zusätzlich ist ein hauptamtlicher Jugendreferent angestellt. "Herkunft und die sozialen Verhältnisse der Kinder sind irrelevant jeder hat die Möglichkeit an unseren außerschulischen Bildungsmaßnahmen teilzunehmen", betonte Reik Donner. Informationen zum CVJM unter cvjm-brandenburg.de