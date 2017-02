Charles Schumann liebt Süßes

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der legendäre Münchner Bar-Mann Charles Schumann (75) liebt es süß. «Ich trinke sehr gerne Süßweine und esse gerne Süßwaren - also Kuchen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Mein Lieblingsgetränk ist Portwein mit Cognac, ich mag aber auch Portwein mit einem Rum, das finde ich großartig».

Am Montagabend wurde im Rahmen des Kulinarischen Kinos der Berlinale der Film «Schumanns Bargespräche» gezeigt. Die Filmemacherin Marieke Schroeder hat den Barkeeper dafür zu einer Entdeckungsreise überredet, die ihn zu den schönsten Bars der Welt führte, etwa in New York, Havanna und Tokio.

«Ich bin ja eigentlich jemand, der nicht unbedingt will, dass man einen Film über ihn dreht», sagte Schumann der dpa. Irgendwann habe er sich aber überreden lassen. Zu Wort kommen in dem Film viele Barkeeper, aber auch der Schriftsteller Maxim Biller und der Fußballtrainer Pep Guardiola.

Über die ersten Rückmeldungen von Zuschauern freut sich der 75-jährige Schumann: «Viele haben gesagt: «Ich bin rausgegangen aus dem Film und habe entsetzlich Durst gekriegt. Ich musste unbedingt was trinken.» Also scheint der Film schon ganz ordentlich zu sein.»