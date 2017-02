Ausfälle nicht zu kompensieren

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MOZ) Nach fünfwöchiger Spielpause mussten die Handballer des MBSV Belzig am vergangenen Samstag beim HC Neuruppin antreten. Die lange Unterbrechung bereitete den Trainern Denis Wandersee und Ralph Gutzmer noch die geringste Sorge, bedenklicher stimmte die Personalstärke, da es nur mit zehn Spielern, davon zwei Torhüter, in die Fontanestadt ging. Mit Erik Merkel, Sascha Nötzel, Kevin Senst und Christopher Dümchen waren gleich vier Stammkräfte abwesend.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552173/

Doch daran lag es nicht, dass die Bad Belziger bereits nach fünf Minuten mit 0:3 hinten lagen. "Wir haben uns im Angriff wie auch in der Deckung viel zu wenig bewegt", analysierte Wandersee.

Als seine Mannschaft dies abstellte, stellte sich auch gleich der Erfolg ein. In der Deckung wurde die eher selten genutzte 5:1-Variante probiert, mit Tommy Boskugel als vorgezogener Spieler. Nach der Eingewöhnungszeit funktionierte dieses System ganz ordentlich, Wandersee sah das Experiment als geglückt an. Da nun auch Boskugel, wie auch der angeschlagen ins Spiel gegangene Maik Fricke trafen, gelang den Gästen bis zur 14. Minute der 6:6-Ausgleich.

Es war jedoch nicht die Wende in der Partie. Die Deckung stand zwar sicher, dafür hatten die ansonsten so starken Schlussleute einen gebrauchten Tag erwischt. Egal ob Michael Schröter oder Kevin Dehne, viele ihrer Aktionen verliefen unglücklich. Und wenn sie Würfe parierten, kam der Abpraller garantiert zum Gegner, der so bis zur Halbzeit auf 16:11 enteilte.

Fünf Tore Rückstand zur Pause sind im Handball keine Vorentscheidung. Also wollten es die Fläminger mit dem Wiederanpfiff wissen. Es gelang ihnen aber nicht entscheidend zu verkürzen, um die Gastgeber eventuell nervös zu machen. Bis auf drei Treffer kamen sie heran, dann konnten die Neuruppiner wieder nachlegen.

Als nach zehn Minuten in der zweiten Hälfte auch noch Pech im Abschluss hinzukam resignierten die Gäste ein wenig. Die Hausherren nun hellwach, nutzten jede Nachlässigkeit, bauten ihren Vorsprung bis zur 51. Minute auf neun Tore aus. Wandersee reagierte, nahm seine Auszeit und appellierte an seine Spieler sich nicht abschießen zu lassen. Das nahmen sie sich zu Herzen, gingen die letzten Minuten der Begegnung wieder konzentrierter an. Zur Aufholjagd war es zu spät, doch mit dem 27:32 konnte man das Ergebnis halbwegs normal gestalten.

Trainer Wandersee wollte die Niederlage auch nicht schönreden, war sich aber sicher, dass mit einem größeren Kader in Neuruppin mehr drin gewesen wäre. "Die Punkte sind weg. Positiv nehme ich aber mit, dass sich die Mannschaft zum Schluss den Arsch aufgerissen hat, sich gegen das drohende Debakel gewehrt hat. Und so komisch es auch klingt bei 32 Gegentoren, doch unsere 5:1-Deckung sah gut aus und man muss auch einmal Torhütern einen schlechten Tag zugestehen", fasste Denis Wandersee das Spiel zusammen.

Am kommenden Sonntag ist der SC Trebbin zu Gast in der Albert-Baur-Halle. Dann sollten bis auf Senst, die in Neuruppin fehlenden Akteure wieder zur Mannschaft stoßen, um in dem kleinen Derby wieder über die gesamte Spielzeit dem Gegner Paroli bieten zu können.

MBSV: Michael Schröter, Kevin Dehne, Matthias Paul (4 Tore), Georg Wendland, Mark O'Neill (8), Maik Fricke (6), Maximilian Kernke (2), Tommy Boskugel (7), Max Dreer, Andreas Korth.