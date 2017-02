Fünf mussten durchspielen

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (MOZ) Die Ausgangslage für die Frauenmannschaft des MBSV Belzig vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten der Handball-Verbandsliga, dem SV Motor Hennigsdorf, hätte kaum schlechter sein können. Mit gerade einmal neun Spielerinnen, darunter zwei Torfrauen, musste Trainer Denis Wandersee versuchen, mit seinem Team in der Fremde zu bestehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552174/

Natürlich sind die Bad Belzigerinnen nicht nach Hennigsdorf angereist, um dort brav die Punkte abzuliefern, sie wollten lange Zeit gegenhalten, um eventuell etwas Zählbares mitzunehmen. Doch dieses Vorhaben war nach zehn Minuten praktisch obsolet. Die Gäste lagen zu diesem Zeitpunkt schon mit 1:7 hinten, sodass Wandersee sich gezwungen sah, seine Auszeit zu nehmen.

Die MBSV-Frauen erspielten sich zwar ihre Möglichkeiten, doch im Abschluss scheiterten sie an der guten Hennigsdorfer Torfrau Maxi Spanka. Allerdings wählten sie auch immer wieder den hohen Wurf, obwohl Spamka dort viele Bälle abfing.

Im Angriff bereitete die groß gewachsene Jennifer Bürger Probleme. Sie wurde beim Freiwurf immer wieder frei geblockt und konnte dank ihrer Körperlänge sicher verwandeln. Doch sie fiel nicht nur durch ihre Treffer auf, sondern auch durch ihre ruppige Spielweise, wie schubsen wenn ihre Kontrahentin in der Luft war. Dies wurde von den Unparteiischen aber zu selten unterbunden.

Da MBSV-Torfrau Lea Boskugel, in vielen Situationen auch allein gelassen, die ersten Treffer kassierte, brachte Wandersee nun Sarah Kleetz, die eine gute Partie machte. Bis zur 16. Minute konnten die Bad Belzigerinnen auf 5:7 verkürzen, doch dann lief wieder wenig in der Offensive zusammen. Sie erzielten bis zur Halbzeit nur noch zwei Tore, was die Gastgeberinnen nutzten, um den Vorsprung auf 12:7 auszubauen.

In der Kabine mahnte der MBSV-Coach an, dass seine Spielerinnen ihre Zurückhaltung ablegen sollten. Angesichts der Personalstärke sollten sie zwar mit ihren Kräften haushalten, doch ein wenig mehr Schnelligkeit wäre angebracht.

Dass setzten die Gäste auch prompt um. Endlich kamen sie in den Gegenstoß, waren auch über die zweite Welle erfolgreich. Nun zeigten die Gastgeberinnen Nerven, trafen nur zweimal in den ersten zwölf Minuten und mussten das 14:14 hinnehmen (42.).

Allerdings deuteten sich Mitte des zweiten Abschnitts schon erste konditionelle Probleme an, zumal Jasmin Melzer nach einer Armverletzung zusätzlich noch ausfiel. Fünf Bad Belzigerinnen mussten durchspielen, während die Gastgeberinnen immer wieder frische Kräfte brachten. Beim 16:17 waren die MBSV-Frauen noch dran, doch als der Gegner dann rasch auf 20:17 enteilte, war die Vorentscheidung gefallen.

Mit der 17:22-Niederlage konnte Trainer Wandersee leben, war aber für seinen Geschmack zu hoch ausgefallen.

Am Sonntag (19. Februar) ist um 14 Uhr der SV Union Neuruppin zu Gast. Da erwartet der Coach wieder einen Sieg, wie auch noch in den anderen fünf Heimspielen, die noch folgen: "Das haben wir uns vorgenommen."

MBSV: Lea Boskugel Sara Kleetz, Caterina Meseberg (1 Tor), Jessica Zithier (2), Josefine Hoffmann (6), Jasmin Melzer (2), Lisa Herrmann (4 ), Janine Mattner (1), Nora Großkurth (1).