Mazda3: Nippon-Golf mit noch frischerem Design

Für das noch frischere Design kriegt der weiterhin 4,47 Meter lange Mazda3 gleich mal Applaus. Charakteristisch für die präzisierte Kodo-Formensprache, was so viel bedeutet wie "Seele der Bewegung", sind die weit nach hinten versetzte Fahrerkabine und das Familiengesicht, welches mit dem stärker konturierten, dreidimensionalen Kühlergrill und den schmaleren Scheinwerfern jetzt noch markanter wirkt. Ab Exclusive-Line sorgen Voll-LED-Scheinwerfer für perfekte Sicht und auch LED-Blinker in den anklappbaren Außenspiegeln sind in der Ausstattungs-Variante serienmäßig. Hinzu kommen neue Einfassungen für die Nebelscheinwerfer und ein geänderter Heckstoßfänger.

Für den Antrieb stehen drei Direkteinspritzer-Benziner (100, 120 und 165 PS) sowie zwei Ölbrenner mit 105 und 150 PS zur Wahl. Schon der kleinere Diesel (270 Nm) legt sich vom Start weg ordentlich ins Zeug, um das Bürschchen aus Fernost über die Piste zu scheuchen. Erst jenseits der 180 km/h merkt man ihm die Maloche an. Eine buchstäblich gute Ehe pflegt der Motor dabei mit der Technik des Kompakten. Neu ist nun eine Gaspedalsteuerung "DE-Boost Control", die das Ansprechverhalten auf Gasbefehle verbessert. Und das noch feinfühliger ausbalancierte Fahrwerk unterbindet noch konsequenter jegliche Wankbewegungen. Auch kümmern sich in den beiden Ölbrennern neuartige Kolbendämpfer (Natural Sound Smoother) und eine optimierte Verbrennungssteuerung (Natural Sound Frequency Control) um die Unterdrückung unerwünschter Geräusche und Vibrationen im Innenraum. Zudem glänzt der Neuling mit einem absolut sparsamen Verbrauch. Schotten könnten nicht knauseriger sein.

Letztere hatten zum Glück bei der Ausgestaltung des Innenraums nichts zu melden. Im nun nochmals verbesserten Cockpit bieten sämtliche Materialien eine Qualität, die bei Kompakten nicht selbstverständlich ist. Im Cockpit liegt das hochwertigere und optional beheizbare Lenkrad noch besser in der Hand, mehr Platz gibt es in der Mittelkonsole durch die elektrische Parkbremse. Serienmäßig ab der Ausstattung Sports-Line ist das modifizierte Head-up Display (mit Verkehrszeichenerkennung). Bereits ab der Ausstattung Center-Line ist das MZD Connect System inklusive 7-Zoll-Farb-Touchdisplay und Multi Commander an Bord, das den mobilen Zugriff auf verschiedenste Internet- und Social-Media-Funktionen ermöglicht. Zudem erhielten vielerlei Materialien eine weichere Anmutung.

Aber auch sonst wurde hier und da an der Qualität gefeilt, etwa den Einfassungen der Türgriffe oder den Schalterflächen in den Türen. Das günstigste Modell (Benziner mit 100 PS) ist ab 17.990 Euro zu haben.

Rainer Bekeschus

Mazda3 Skyaktiv-D 105 2.0

Motor: 1,5-Liter-Vierzylinder-TD, 105 PS

0-100 km/h: 11,0 Sek.

Spitze: 185 km/h

Durchschnittsverbrauch laut Datenblatt: 3,8 l Diesel

C02-Wert: 99 g/km

Kofferraum: 364 - 1263 Liter

Preis: ab 23.490 Euro