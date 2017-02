Zehn ordentliche Minuten reichten

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Nach zwei sieglosen Spielen im Jahr 2017 ging es für die Handballer der SG Westhavelland am Samstag darum, wieder auf den richtigen Weg zu finden und den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten.

In Rathenow traf die Melzer-Truppe auf die zweite Vertretung des SV Lok Rangsdorf. Während die Hausherren mit zwölf Mann gut besetzt waren, reisten die Gäste ohne Wechselspieler an. Auf Seiten der SG meldete sich ein alter Bekannter wieder zurück im Spielbetrieb. Sven Riedel hat sich entschieden, noch einmal die Handballschuhe zu schnüren und wird ab sofort Bestandteil der Mannschaft sein.

Das Spiel begann nervös und war geprägt von technischen Fehlern und vergebenen Torchancen. Vor allem im Angriffsspiel wirkte die SG unaufmerksam und teilweise fahrlässig. Zum Glück lief es bei den Gästen ebenfalls nicht optimal, sodass sich das Spiel offen gestaltete. Nach zehn Minuten stand es 5:5.

Die zahlreichen Zuschauer in der Rathenower Havellandhalle sahen ein Spiel, das arm an Höhepunkten war. Beide Vertretungen bewegten sich auf einem schwachen Niveau. So war es fast logisch, dass es keiner Mannschaft gelang, sich irgendwie abzusetzen. Man schleppte sich also durch bis zur Halbzeit, in die es beim Stand von 11:11 ging.

Zufrieden konnten die Gastgeber nicht sein. Melzer hatte einiges zu kritisieren. Viele gute Worte wird er nicht gefunden haben.

Offensichtlich war die Halbzeitansprache bei den SG-Spielern angekommen. Sie starteten ordentlich in die zweite Hälfte. Aus einer guten Deckung heraus gelang ihnen ein 7:2-Lauf bis zur 40. Minute. Damit führten die Westhavelländer mit 18:13.

Doch die Rangsdorfer gaben nicht auf, stemmte sich gegen die Niederlage. Dabei nutzten sie wieder einige SG-Fehler. Aber nach und nach ließ bei den Gästen merklich die Kraft nach, während die Westhavelländer durchwechselten. Das sollte schließlich der entscheidende Vorteil auf Seiten der Gastgeber sein. Tor um Tor erhöhten sie wieder den Vorsprung und gewannen recht deutlich mit 28:20.

Deutlich gewonnen, ohne zu überzeugen: am Ende der Saison fragt sicher niemand mehr danach, wie ein Sieg zustande gekommen ist. Doch aktuell ist klar, die SG-Spieler müssen sich wieder steigern, um den Anspruch auf einen oberen Tabellenplatz zu unterstreichen. Gerade mit der Leistung des ersten Durchgangs war Trainer Melzer alles andere zufrieden, die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte waren gut und am Ende entscheidend für den Sieg.

Bereits am kommenden Sonnabend (18. Februar) muss die SG wieder ran und trifft ab 16 Uhr im nächsten Heimspiel in Premnitz auf den Tabellendritten HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II.

SG: Wilke und Parey im Tor; Mieth, Puhl (3), Dohrn (5), Franz (1), Zarbock (8), Witt (1), Riedel (2), Pitsch (1), Nicpon, Küpke (7).