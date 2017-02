artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Die Türkei will sich um die Ausrichtung der Fußball-EM 2024 bewerben. Die Fußball-Föderation des Landes kündigte für Mittwoch eine Pressekonferenz in Istanbul zu dem Thema an, bei der nach Angaben von Beobachtern die Kandidatur verkündet werden soll.