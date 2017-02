Mieten laut Mieterbund auf "extrem hohem Niveau"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Für Mieter in deutschen Großstädten gibt es aus Sicht des Deutschen Mieterbunds bei den Wohnkosten keinen Grund zur Entwarnung. «In den großen Städten bewegen wir uns auf einem extrem hohen Niveau», sagte Geschäftsführer Ulrich Ropertz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er reagierte damit auf die Prognose des Zentralen Immobilien-Ausschusses, dass die Neuvertragsmieten in den Metropolen stagnieren werden.