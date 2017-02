Radteam durch FlÃ¼chtlinge verjÃ¼ngt

artikel-ansicht/dg/0/

Der Steckelsdorfer Klaus Reimann, Jahrgang 1943, fuhr selbst ab 1957 bis zur Wehrdienstzeit ab 1963 Radrennen. Als Trainer Bernhard Goebel sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, schliefen die Vereinsaktivitäten langsam ein. "Nach 1989 ergriff der Rathenower Klaus-Dieter Lehmann die Initiative und gründete mit sechs weiteren Radsportlern am 8. November 1991 den Radsportverein als "rad-team rathenow 91 e.V. neu", so Reimann weiter.

"Nachdem sich Harald Lippmann im letzten Jahr abgemeldet hat, ist als weiteres Gründungsmitglied nur noch Jürgen Münch dabei."

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich kürzlich die Vereinsmitglieder in der Gaststätte Fortschritt. Ein Hauptthema war das 25-jährige Vereinsjubiläum. Klaus Reimann und Jürgen Münch wurden als Gründungsmitglieder mit einem Ehrenpokal geehrt.

Klaus Reimann möchte durch verstärkte Aktivitäten wieder mehr und vor allem jüngere Mitglieder gewinnen. Dazu wird gerade die Homepage des Vereins, www.rad-team-rathenow.de, neu gestaltet.

Kürzlich verjüngten vier in Premnitz und Rathenow wohnende Flüchtlinge aus Kamerun, Tschetschenien und Russland den Verein. Damit gehören jetzt zwölf aktive Radsportler dazu. Radsportfreund Norbert Hennig feierte am 27. Januar seinen 80. Geburtstag. Dass man auch in höherem Alter noch Top-Leistungen erreichen kann, zeigt Manfred Genschow. Der 75-jährige Nauener wurde im letzten Jahr, mit über 6.000 Kilometern und 150 Punkten Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten aus Altlandsberg, zum neunten Mal Landessieger in der Radtourenfahrt-Wertung. "Während der Saison von März bis Oktober bin ich mindestens einen Tag an jedem Wochenende unterwegs", sagt Manfred Genschow. "So kommen jährlich zusätzlich noch rund 3.000 Trainingskilometer dazu." 18.679 Wertungskilometer und 493 Punkte wurden es in der letzten Saison. "Schon in den 1950er war ich im Radsportverein in Nauen", so Genschow weiter, der seit 2006 im rad-team rathenow wieder aktiv ist. Sportfreund Horst Schwenzer erreichte mit 2.718 Kilometern noch Platz 10.

Durch die ungeheure Leistung von Manfred Genschow konnte das rad-team rathenow mit vier Wertungsfahrern bei den Radtourenfahrten (RTF) in der Vereinswertung auf Landesebene unter 13 Mannschaften den 3. Platz belegen.

Für den 19. und 20. August planen die Radsportler die 22. RadtourenfahrtFür die Radsportler beginnt, je nach Wetter, am 26. März oder am 2. April die diesjährige Saison. Ein weiterer Termin steht neben RTF-Teilnahmen schon im Kalender. Zum Start der diesjährigen Tour de France fahren die Rathenower im Sommer mit dem Rad nach Düsseldorf.