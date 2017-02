Stolze Zahl: rund 250.000 Menschen beraten

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Man kann sagen, dass wir seit Eröffnung der Verbraucherzentrale in Rathenow rund 250.000 Menschen beraten haben", so Beraterin Sabine Weiß-Gränzer. "Dazu wurden noch einmal zirka 45.000 Menschen, auch in Kitas und Schulen, in Gesprächen und Veranstaltungen zur Ernährungsberatung erreicht." Am 27. Januar 1991 öffnete das Büro der Verbraucherberatung in

Seit Oktober 2005 beraten Juristin Sabine Weiß-Gränzer und Ernährungsexpertin Katrin Hofschläger in ihren Räumen im Bürgerservicebereich im Rathenower Rathaus, Berliner Straße. Seit August 1992 unterstützte die Lebensmitteltechnologin Hofschläger den Berater Uwe Hummel. "Neben Einzelberatungsgesprächen gehe ich von Anfang an in die Kitas und Schulen, werde zu Veranstaltungen eingeladen und gestalte Themen rund um die Ernährung", so Katrin Hofschläger.

Im Jahr 2015 wurden Bäckereien, Fleischereien und Imbisse auf die neue Kennzeichnungspflicht von Allergenen hin überprüft. Im vorigen Jahr nahm sich Hofschläger das Mittagsangebot der Kitas in Rathenow und Umgebung vor. "Das Angebot ist generell zu fleischlastig", fasste sie die Ergebnisse des Tests zusammen. "Es wird zu wenig Fisch angeboten. Auch das Angebot an frischem Obst und Gemüse ist ausbaufähig."

Jedes Jahr gibt es spezielle Trends der Ernährung und auch bezüglich der Nahrungsergänzung. "Neben den üblichen Vitamin- und Mineraltabletten waren es vor Jahren beispielsweise Grünalgentabletten, die für den Deutschen, der sich normal und abwechslungsreich ernährt, unnötig waren und teilweise viel Geld kosteten", erklärt die seit 2008 diplomierte Ernährungsberaterin. "Im letzten Jahr kamen Chia-Samen und Goji-Beeren nach Deutschland. Regionale und saisonale Produkte wie Leinsamen oder Heidelbeeren bieten ein ähnliches Nährstoff- und Vitaminspektrum. Deren Produktion und Transport sind deutlich umweltfreundlicher. Zudem sind sie preiswerter und weniger schadstoffbelastet."

Die Verbraucherzentrale beschäftigte in den ersten Jahren vor allem das neue Rechtssystem der Bundesrepublik. "Neben Jahren mit Beratungsschwerpunkt zu Telefon- und Internettarifen, Strom- und Gasverträgen oder Zeitungsabos gibt es ein Thema, das uns nach 25 Jahren immer wieder, teilweise in neuer Form, bis heute beschäftigt: die Kaffeefahrten", berichtet Sabine Weiß-Gränzer, die seit 2003 in Rathenow berät.

20 Jahre lang, bis Ende vorigen Jahres, unterstützte Rechtsanwalt Nils Ahrens mit Schwerpunkt Mietrecht die Verbraucherberatung. Auch spezielle Energieberatung hat die Verbraucherzentrale angeboten.

Über die Jahre gab es drei Umzüge. Im Dezember 1995 zog die Verbraucherberatung in die Fehrbelliner Straße 11, in die ehemalige Baracke der Dresdner Bank. Von Januar 2004 bis September 2005 wurden die Havelländer im Märkischen Haus in der Berliner Straße 11 beraten.

Am mittlerweile 55. Weltverbrauchertag am 15. März lädt die Verbraucherzentrale in Rathenow anlässlich ihres Jubiläums von 10.00 bis 12.00 Uhr zu einem besonderen Beratungstag ein. Das Datum ist mit Bedacht gewählt, denn am 15. März 1962 proklamierte US-Präsident John F. Kennedy im Kongress grundlegende Verbraucherrechte.

Die Rathenower Verbraucherzentrale berät dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr, nachmittags nach telefonischer Vereinbarung (03385/515820), donnerstags von 10.00 bis 13.00 und von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr. Die Ernährungsberatung ist unter 03385/516787 erreichbar. Unter der landesweiten Telefonnummer 0331/98229995 können Beratungstermine vereinbart werden oder online auf www.verbraucherzentrale.de/termine. Rechtsberatung, speziell zum Thema Mietrecht, ist jeden zweiten Montag im Monat von 14.00 bis 18.00 Uhr.