Großwudicke/Buckow (MOZ) "Ob Du wirklich richtig bist, siehst Du, wenn das Licht an ist" - So lautet das Motto der 34. Session des Buckower Carnevalvereins (BCV). Viele fantasievoll kostümierte Gäste aus Buckow, Großwudicke, Premnitz, Rhinow und sogar aus Berlin fanden, dass sie am Samstagabend genau richtig waren.

Unter den Karnevalsgästen war auch Flori. Der Mögeliner kommt jedes Jahr in einem Frauenkostüm. In diesem Jahr als Marilyn Monroe - mit zirka 20 Zentimeter hohen High Heels. Da reichten zwei der neuen Elferratsmitglieder von der Größe her mit den Spitzen ihrer Narrenkappen gerade so heran. Wolfram Schenke tanzt seit über einem Dutzend Jahren im BCV-Männerballett. Frank Gumz-Severin ist seit fünf Jahren BCV-Mitglied und war als Frank II. in der letzten Session mit Diana II. das Prinzenpaar des Vereins. Das diesjährige Prinzenpaar, Konstanze I. und Denny I., konnte auch Gäste vom Rathenower Rathenower Carneval Club (RCC) zur ersten Prunksitzung der diesjährigen Session begrüßen.

Die Tische im Saal im BCV-Vereinslokal, der Gaststätte "Waldfrieden" in Großwudicke, waren wieder sehr gut besetzt. Von Anfang an, seit über 30 Jahren, hat der BCV mit "Zum Karneval beim BCV sind wir" auf die Melodie des "Schneewalzers" seine eigene Vereinshymne. Am 14. Januar nun haben die aktiven Vereinsmitglieder im Tonstudio bei "Dandy" Hartmut Hübener in Milow ihre Hymne auf CD eingesungen. Spätestens beim Mitschunkeln im Saal wurde es den Gästen wärmer. Denn die Heizung funktionierte nicht richtig.

Dafür bot auch das Programm Herzerwärmendes. Im "Kinderballett" sind die Jüngsten des BCV in Bewegung. Sie tanzten als Otto Waalkes Zwerge. Die "Garde" trat in den Vereinsfarben Rot-Weiß auf. Acht der Gardetänzerinnen traten später noch einmal als "Sternchen" auf.

"Die früheren `Sternchen´ tanzen jetzt bei unseren jungen Frauen, den `Funken´ mit", so BCV-Präsidentin Jutta Galuschka. Die acht "Funken" bezauberten das Publikum in diesem Jahr als Jeanies aus 1001 Nacht. Mit 17 Jahren ist Julia Lorenz, Tochter des Großwudicker Ortsvorstehers Michael Lorenz, der als Schotte im Publikum saß, das charmante "Küken" der "Funken". Im vorigen Jahr tanzte sie noch bei den "Sternchen" und davor sechs Jahre lang bei den "Lichtern". Die vier "Lichter" tanzten in diesem Jahr als "Single Ladies" zu Beyonces gleichnamigen Song.

Das "Frauenballett" stürzte zu ihrem Auftritt mit ihrem Flugzeug ab: direkt über dem Dschungel. Dort trafen sie auf kannibalische "Knochennager" mit ihrem Häuptling. Die Situation konnten mit ihrem anschließenden Auftritt nur noch die "Flugbegleiterinnen der BCV-Airline" retten, die Herren vom Männerballett mit den "wohlgeformtesten" Körpern, wie Jutta Galuschka meinte.

Zum BCV gehört immer der Auftritt der "Sportler", Mitglieder des Männerballetts und junge Vereinsmitglieder. Sie führten die "Fahrzeuge des Lebens" vor. Ariane Bierschenk, "Funke" und Choreografin des Männerballetts, hatte in diesem Jahr eine besondere Idee. Mit den "Funken" und Herren des "Männerballetts" gab sie den Gästen mit dem tänzerisch und darstellerisch toll umgesetzten Auftritt einen ganz tiefen "Blick hinter die Kulissen des BCV". So eine Nummer gab es wohl noch nicht bei einer Prunksitzung. Ein klasse Programm. Mit DJ Karsten Büttner tanzten die Gäste wieder bis zwei Uhr nachts.

Der BCV lädt zu seinen weiteren Prunksitzungen am 18./25. Februar, zur Seniorensitzung am 19. Februar und zur 3. Weiberfastnacht am 23. Februar ein. Karten zu jeweils 15 Euro gibt es auch im Rathenower Friseur "Haarfein" in der Berliner Straße 78. Zu jeder Veranstaltung gibt es einen Busshuttle von und nach Rathenow.