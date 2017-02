Paul Szillat: kein Agent des imperialistischen Lagers

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) An Frauen und Männern, die der nationalsozialistischen Diktatur Widerstand leisteten, erinnerten vor 1990 noch mehr Straßennamen als heute. Mit Enthüllung eines neuen Schildes richtet Rathenow im öffentlichen Raum den Blick auf einen Politiker, dessen zweite und längere Haftstrafe im Jahr 1956 endete. Paul Szillat (1888-1958) war auch der stalinistisch geprägten Diktatur in der jungen DDR zum Opfer gefallen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552199/

Der Name des vormaligen Sozialdemokraten und späteren Mitglieds der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) bleibt auf ewig mit den Städten Rathenow und Brandenburg an der Havel verbunden. In beiden war er Verwaltungschef gewesen.

Der gebürtige Berliner war bereits seit fast zehn Jahren Mitglied der SPD, als er 1920 als hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär nach Rathenow kam. In der Folge wurde er Abgeordneter im damals westhavelländischen Kreistag und Stadtverordneter in Rathenow. Zudem errang Szillat ein Abgeordnetenmandat für den preußischen Landtag. 1932 wurde er Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel.

Laut Angaben auf www.stiftung-bg.de, der Internetseite der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, sei Szillat Ende Juni 1933 zusammen mit einigen anderen Mitgliedern des SPD-Direktoriums in "Schutzhaft" genommen und nach einigen Tagen der Inhaftierung im Polizeigefängnis der Stadt Brandenburg am 28. Juni in das Konzentrationslager Oranienburg eingeliefert worden. Am 9. August kam er wieder frei. "Im Anschluss an die Haft im Konzentrationslager stand Szillat unter Polizeiaufsicht und erhielt zudem die Auflage, nicht nach Brandenburg zurückzukehren", wie es in der sehr ausführlichen Biografie von Julia Hörath und Siegfried Mielke auf der Internetseite weiter heißt. Szillat ging nach Berlin.

Durch Vermittlung eines Bekannten habe er dort 1940 eine Anstellung als Lagerverwalter erhalten, "mit der er bis 1945 seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Als die Firma in Folge eines Bombenschadens nach Coburg verlegt wurde, zog Szillat von Berlin dorthin, während seine Frau in Rathenow ein Siedlungshaus bezog, das ihrem Mann gehörte. In Coburg gelang es Szillat, sich gegen Kriegsende dem Volkssturm zu entziehen." Auf www.stiftung-bg.de folgen Erläuterungen zur Widerstandstätigkeit Szillats und über sein Wirken in der Nachkriegszeit. "Paul Szillat knüpfte 1945 bruchlos an seine politische Tätigkeit vor dem Nationalsozialismus an. So gehörte er zu den Wiederbegründern der SPD in Rathenow. Nachdem er seit Mai desselben Jahres als stellvertretender Landrat in der Verwaltung tätig gewesen war, wählte ihn die Stadtverordnetenversammlung zum Oberbürgermeister von Rathenow. Da die Wahl einstimmig erfolgte, ist davon auszugehen, dass Szillat auch von der KPD unterstützt wurde. Am 9. Juni 1945 trat Szillat sein neues Amt an."

Der neue Oberbürgermeister, Rathenow war damals kreisfreie Stadt, gilt als ein Befürworter des Zusammenschlusses von KPD und SPD, für den er sich auch einsetzte. Auf dem Vereinigungsparteitag im April 1946 hatten ihn die Delegierten in den Parteivorstand der neugegründeten SED gewählt. Im Laufe der folgenden Jahre sollte er aber zu einem bedeutenden innerparteilichen Kritiker avancieren.

"Seine Einwände lassen sich unter zwei Gesichtspunkten zusammenfassen: der Kritik an Besatzungsmacht und der Parteiführung", wie in der Biografie steht. Er hätte es nicht nur gewagt, sich der Stalinisierung der SED entgegenzustellen, er hätte sich zudem stark für die private Industrie, insbesondere die optische Industrie in Rathenow, engagiert. Dadurch sei er für die SED-Führung zunehmend untragbar geworden. Vermehrt sei nach Gründen gesucht worden, Paul Szillat loszuwerden. Im Juni 1950 wurde er gemeinsam mit seinem Sohn Hans und einigen anderen Wirtschaftsfunktionären und Kommunalpolitikern aus Rathenow verhaftet. Die erhobenen Vorwürfe waren vielfältig.

Die Rede war unter anderem von Feindschaft gegenüber der Sowjetunion und Agententätigkeit für das imperialistische Lager. Auch soll Szillat mit anderen die volkseigenen Betriebe Rathenows sabotiert haben. Am 13. November 1951 wurde er, der bis dahin in Untersuchungshaft gesessen hatte, zu acht Jahren Zuchthaus und Vermögenseinzug verurteilt.

"Nach seiner vorzeitigen Entlassung aus der Strafvollzugsanstalt Brandenburg-Görden, die am 28. April 1956 im Zuge einer Amnestie von 691 wegen `Agententätigkeit´ verurteilten ehemaligen SPD-Mitgliedern erfolgte, floh Szillat gemeinsam mit seiner Frau nach West-Berlin. Im Rahmen des Notaufnahmeverfahrens wurde Szillat dort als politischer Flüchtling anerkannt."

Paul Szillat starb am 17. Januar 1958 in West-Berlin. Nunmehr ist in Rathenow Nord eine Straße nach dem früheren Oberbürgermeister benannt, wo Privateigentum in Form von Eigenheimen entsteht.