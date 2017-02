artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen (MOZ) Rathenow hat mit dem ersten Optik-Industriellen Johann Heinrich August Duncker seinen Star der Vergangenheit. In Stölln wird Flugpionier Otto Lilienthal gefeiert. Für Milow ist Carl Bolle die herausragende Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Und in Nennhausen kam Friedrich de la Motte Fouqué groß raus. Am Sonntag, 12. Februar, jährte sich dessen 240. Geburtstag.

Im Gegensatz zu Künstlern, deren Bedeutung oft erst lange nach ihren Lebzeiten erkannt und gewürdigt wurde, ähnelte Fouqué in gewisser Weise einem heutigen Popstar. Sein Stern ging ab 1803 in Nennhausen auf und dort auch wieder unter. Er zählte viele Größen zu seinen Freunden und Bekannten - fast wäre auch Heinrich von Kleist zu ihm ins Havelland gereist. Doch der wählte im Herbst 1811 den Freitod. Über die Beziehung Fouqués zum Dramatiker aus Frankfurt/Oder, beide waren gleichen Jahrgangs (1777), hat Irene Krieger schon in BRAWO berichtet. Nachzulesen noch immer auf www.moz.de. Ihr Wissen hat die Kennerin im vorigen Jahr gebündelt und im Paramon-Verlag veröffentlicht. Titel: "Der romantische Dichter des Havellandes: Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843). Eine Themensammlung". Das Buch gibt es in gedruckter Form sowie als digitales E-Book. Und auch bei Google-Books ist ihr Werk in Auszügen zu finden.

Die Berlinerin Irene Krieger ist im Berufsleben Pädagogin gewesen, heute im Ruhestand. In ihrer Zeit als Mathelehrerin am ehemaligen Heinrich-von-Kleist-Gymnasium (Stadtbezirk Tiergarten) kam sie erst mit Kleist, zu dem ihr Direktor geforscht hatte, in Berührung. Dann mit Fouqué selbst, da die Freundschaft Teil der kleist'schen Biografie ist. Kurz vor der Jahrtausendwende begann Irene Krieger, gesteigertes Interesse für den Dichter des Havellandes zu entwickeln. 2003 trat sie dem Kulturverein Nennhausen bei, der sich dem Andenken Fouqués verschrieben hat. Die 1811 erschienene "Undine", das bekannteste Werk des Havelländers, hat Irene Krieger inzwischen in 97 verschiedenen Ausgaben. Ihre Fouqué-Sammlung ist aber noch weit umfangreicher. Kein Wunder: Der Dichter habe mehr als 200 Veröffentlichungen hinterlassen, 80 seiner Gedichte seien von 161 Komponisten vertont worden. Irene Kriegers Themensammlung zeigt die Vielfalt von Fouqués Aktivitäten, wie es über das Buch heißt. "Er schrieb Ritterromane, Dramen, Gedichte, Erzählungen, Libretti und Briefe. Von 1816 bis 1821 gab er jährlich ein Frauentaschenbuch im Handtaschenformat heraus, in dem eigene Texte, die seiner Frau Karoline und Erzählungen und Gedichte der zu seiner Zeit wichtigen Dichter enthalten sind."

Indes ist Friedrich de la Motte Fouqué in dem Ort, in dem er seine schöpferisch besten Jahre erlebte, weiter ein Begriff. Apotheke und Grundschule in Nennhausen tragen seinen Namen, auch der Platz vor der Amtsverwaltung. In der Kirche erinnert eine lange Stichwaffe an den Baron. Voraussichtlich ab Ende März wird an Sonntagnachmittagen wieder eine Fouqué-Ausstellung des Kulturvereins im Alten Gärtnerhaus neben der Amtsverwaltung zu sehen sein. Indes ist die sogenannte Fouqué-Eiche, die rund 450 Jahre alt war und im Schlosspark stand, 2006 zu Boden gegangen. Dass es im Park, im Schloss, in der Kirche oder auf dem Fouqué-Platz eine "Undine"-Inszenierung gäbe, wäre mal etwas ganz Neues für