Negativzins nur in Einzelfällen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552210/

Verbleib gesichert: Zweigstellen wie die in Flecken Zechlin sollen mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort erhalten bleiben - so will es der Verwaltungsrat.

Verbleib gesichert: Zweigstellen wie die in Flecken Zechlin sollen mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort erhalten bleiben - so will es der Verwaltungsrat. © MZV

Die benachbarte Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) hat bereits einen solchen - gern Strafzins genannten - Zins eingeführt. Hintergrund ist, dass die Europäische Zentralbank solch einen für Banken fordert, die bei ihr Geld parken(RA berichtete). Wer Beträge ab 500000Euro bei der MBS neu einlegt, muss nun dort ein Verwahrentgelt zahlen, was einem Negativzins gleichkommt.

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin werde darauf pauschal verzichten, betonte Geschäftsführer Markus Rück. Individuell werde das mitunter aber vereinbart. "Wir haben zwei Kunden, bei denen wir diese Richtung eingeschlagen haben", sagte er. "Aber wir haben den Punkt noch nicht erreicht und wollen ihn auch nicht erreichen, dass wir pauschal sagen: Alle zahlen bei uns Verwahrentgelt."

Nichtsdestotrotz habe man die Kunden bereits darüber informieren müssen, dass die Girokonten-Führung deutlich teurer wird: für Onlinebanking - von 0,99 auf 1,99Euro - sogar um mehr als das Doppelte. Für "Analog"-Konten steigt dieser monatliche Betrag von 4,90auf 5,90Euro. Die Nachricht ist den Kunden bereits über Kontoauszüge und E-Mails mitgeteilt worden, so Rück.

Vorstandsmitglied Ralf Osterberg geht davon aus, dass auch Banken, die Girokonten noch umsonst anbieten, das nicht mehr lange durchhalten werden. "Auf Dauer schaffen sie das nicht", sagte er am Dienstag. Er rechnete unter der Überschrift "Für Banken wird das Girokonto zum Verlustgeschäft" vor, dass ein solches Kern-Angebot für Geldinstitute mit hohen Kosten verbunden ist. Bislang wurden die Verluste immer quersubventioniert - also über Einnahmen aus anderen Geschäften gedeckt. "Aber das lässt sich bei der aktuellen Marktlage nicht mehr finanzieren", sagte Osterberg.

Immerhin: Der Überziehungskredit ist für Girokonten-Kunden deutlich günstiger als noch vor Jahren. Für Nicht-Onliner liegt er bei drei, für Online-Nutzer bei zwei Prozent. Die Zahl der Girokonten ist bei der Sparkasse 2016 auch angestiegen. Mit einem Anteil von 55,6Prozent führt weiterhin mehr als die Hälfte der Ostprignitz-Ruppiner ihr Girokonto dort. Die Zahl ging binnen Jahresfrist von 54560auf 55061 Privatkonto-Inhabern hoch.

Die Sparkasse will auch weiterhin in der Fläche bleiben. 2016 waren personalbesetzte Filialen in Alt Ruppin und Kyritz-West geschlossen worden. Das soll in diesem Jahr nicht passieren, was auch für die kleinen Zweigstellen in Flecken Zechlin, Breddin und Freyenstein gelte. Im Zeitalter des Direktbankings sind solche Strukturen zwar wirtschaftlich zu hinterfragen. "Aus ökonomischer Sicht gibt es Handlungsbedarf", so Rück. "Aber vom Verwaltungsrat wird die Auffassung gestützt, dass die Sparkasse in der Fläche präsent zu bleiben hat." Damit sprach er das Aufsichtsgremium an, in dem Vertreter des Landkreises sitzen. Der Landkreis mit Landrat Ralf Reinhardt (SPD) an der Spitze ist Träger des Geldinstituts.

Mit einer Neuerung will die Sparkasse in diesem Jahr glänzen. Sie ist damit auch Vorreiter im Land Brandenburg: dem Kunden-Service-Center. Dabei handelt es sich um Kundenkontakt per Video-Chat. Er soll montags bis freitags von 8bis 20Uhr zur Verfügung stehen und fordere viel Arbeit - was zum Beispiel die sicherheitsrelevante Fragen betrifft. "Für uns ist das ein großer Aufwand", so Rück. "Aber es zeigt, dass wir noch gestalten können. Und so lange wir das können, sollten wir das nutzen." Und die Sparkasse hoffe, dass sie damit zeigt, dass sie trotz aller Gebühren-Erhöhungen ihren Preis wert beziehungsweise preiswert ist.