Richstein sieht Erfolg, Johlige nimmt Ergebnis ernst

Potsdam/Havelland (MOZ) Aufwind für die Kritiker: Am Dienstag sind in Potsdam rund 130.000 Unterschriften gegen die von der rot-roten Landesregierung geplante Verwaltungs- und Strukturreform von Vertretern der Volksinitiative "Kreisreform stoppen" an Landtagspräsidentin Britta Stark überreicht worden. Damit wurde das Ergebnis der benötigten 20.000 Unterschriften um ein Vielfaches übertroffen. Die Falkenseer Landtagsabgeordnete der CDU, Barbara Richstein, wertete das als "ersten großen Etappenerfolg". Neben den Christdemokraten unterstützen auch die Freien Wähler das Anliegen. Weitere Barrieren müssen dennoch überwunden werden.

"Ich denke, das ist eine stolze Zahl. Das Ergebnis zeigt, wie groß die Ablehnung der Kreisgebietsreform tatsächlich ist. Wir sind begeistert und rundum zufrieden", sagte Richtstein. "Die Akzeptanz für unser Alternativkonzept, wonach Kooperationen in den bestehenden Strukturen statt Zwangsreformen eingeleitet werden, steigt", ist sie sich sicher. Mit der Volksinitiative muss sich nun der Landtag auseinandersetzen. Wird dem Ansinnen mit Blick auf die Mehrheiten im Parlament nicht gefolgt, soll ein Volksbegehren auf den Weg gebracht werden. Dann müssten statt der jetzigen 80.000 Unterschriften vorliegen. Die Schwierigkeit: Die Listen werden öffentlich ausgelegt, so dass jeder, der gegen die Reform ist, entweder Unterlagen schriftlich anfordern oder aber direkt in den Bürgerämtern die Unterschrift leisten muss. Sollte die Initiative erneut erfolgreich sein, kann es einen Volksentscheid geben.

Die Nauener Landtagsabgeordnete der Linken, Andrea Johlige, sagte: "Wir müssen das Ergebnis ernst nehmen. In Kürze werden zudem die Stellungnahmen der Landkreise erwartet. Eine Bewertung macht Sinn. Dann werden wir überlegen, wie wir weiter verfahren." Der Landkreis Havelland indes, zudem die Stadt Brandenburg an der Havel genauso zugeschlagen werden soll wie das Amt Beetzsee, will nicht erst seit dem gefassten Beschluss des Kreistags weiterhin eigenständig bleiben. Zuletzt hatte Landrat Roger Lewandowski (CDU) stets seine Abneigung und Skepsis zum Ausdruck gebracht.