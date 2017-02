artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Sollen Filme politisch sein? Eine der spannendsten Fragen kommt erst ganz am Ende des Gesprächs aus dem Publikum. "Ich glaube, dass Filme, die wirklich funktionieren, aus unserem Unterbewussten kommen", sagt Maggie Gyllenhaal. Vieles liege außerhalb des Analysierbaren. Die politische Situation aber dringe in das Unterbewusstsein eines jeden Menschen, sagt die Schauspielerin: "Meine Kinder träumen von Trump."

artikel-ansicht/dg/0/1/1552223/

"Courage: Against All Odds" ist die Auftaktveranstaltung der Berlinale-Sektion "Talents" überschrieben: "Mut: Gegen alle Widrigkeiten". Jury-Präsident Regisseur Paul Verhoeven und Maggie Gyllenhaal, Schauspielerin und Jury-Mitglied, erzählen bei einer Gesprächsrunde auf der Bühne des Berliner Hebbel am Ufer 1 von ihren Erfahrungen beim Filmemachen.

Wer eine politische Veranstaltung und tiefere Einblicke von Künstlern erwartet, die sich mutig ihren Weg gebahnt haben, wird enttäuscht. Das Motto der Veranstaltung wird kaum bedient. Stattdessen ist es ein freundliches, aber durchaus interessantes Tee-Gespräch, das Moderator Peter Cowie mit den beiden veranstaltet – eine Reise durch das Oeuvre der beiden Künstler. Sie erzählen von ihrer Karriere – untermalt mit zentralen Ausschnitten aus Filmen.

Dabei lässt sich aber vieles über ihre Herangehensweise an Film erfahren. Dabei spielt vor allem das Stichwort Intuition eine Rolle. Maggy Gyllenhaal hatte ihren Durchbruch mit dem Independent-Film "Secretary" (2002), in der sie die Sekretärin eines sadistischen Chefs spielt, die selbst Lust an sado-masochistischen Spielchen entdeckt. Damals habe sie als Anfang-20-Jährige Schauspielerin gejobbt und sei von Audition zu Audition gezogen, erzählt sie. Manchmal habe sie bei einer Rolle das Gefühl, da sei etwas, das sie entdecken müsse, erzählt sie. "Das war das erste Mal, dass ich so etwas gefühlt habe", sagt sie über das Skript von "Secretary". Schließlich bekam sie die Rolle. "Ich dachte einen politischen Film zu machen." Sie sei direkt von der Uni gekommen, geprägt von feministischen Ideen. Doch beim Dreh dieses Films habe sie gelernt, Dinge nicht immer verstehen zu wollen.

Ganz ähnlich berichtet auch Paul Verhoeven von seiner Arbeitsweise als Regisseur. Das Werk des gebürtigen Niederländers reicht von Arthouse bis Blockbuster, vom Oscar-Kandidaten "Elle" (2016) bis zu "RoboCop" (1987). Bei der Besetzung von Sharon Stone als Catherine Tramell. habe er einfach gewusst, dass sie in der Lage sei, die Rolle zu spielen. Sharon Stone habe sowohl den Charme, als auch das Düstere gehabt. Monate habe es gedauert, um die Entscheidungsträger zu überzeugen, dass sie die Rolle kriegen soll.

Auch die Wirkung seines aktuellen Films "Elle" hängt maßgeblich mit der Leistung seiner Hauptdarstellerin zusammen. Isabelle Huppert spielt eine Unternehmerin, die von einem Unbekannten vergewaltigt wird. Was Verhoeven über die Arbeit am Set erzählt, klingt wie ein intuitives und gleichzeitig hochprofessionelles Zusammenspiel zweier Profis. Sie hätten keine Ahnung gehabt, wo die Reise hingeht. Sie seien einfach ans Set gegangen und hätten losgelegt. Hupperts Spiel sei dabei über das hinausgegangen, was im Skript und seinen eigenen Gedanken angelegt war. "Ich habe von ihr Dinge bekommen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie passieren würden." Er habe es nicht fertiggebracht, "Cut" zu sagen. "Es war so faszinierend, was sie tat". Und das funktionierte, ohne im Vorfeld viel zu sprechen und Psychoanalyse zu betreiben. Sie hätten "in der Sprache des Films kommuniziert", habe Isabelle Huppert gesagt, erzählt der Regisseur. Dass der Film so einen großen Erfolg haben würde, habe die Crew nicht erwartet.

Als Verhoeven später im Gespräch verrät, für die Dreharbeiten einen Französischkurs belegt zu haben, scherzt Maggie Gyllenhaal: "Deswegen habt ihr in der ,Sprache des Films' kommuniziert."

Es ist eine heitere Runde, die die Schauspielerin mit ihrer charmanten Art dominiert. Während Verhoeven ursprünglich vom Fernsehen kommt, ist es bei Maggie Gyllenhaal genau andersherum. Sie begann ihre Karriere mit Independent-Filmen war später unter anderem im Batman-Streifen "The Dark Knight" (2008) zu sehen, 2014 spielte sie zum ersten Mal in einer Serie, der BBC-Produktion "The Honourable Woman". Sie äußert sich positiv über die Möglichkeit, aus der eingefahrenen Film-Dramaturgie herauszukommen und eine Figur über einen längeren Zeitraum zu entwickeln. Sie sagt aber auch, dass es schwierig sei, dem Film-Rhythmus zu entkommen: "Unsere Herzen schlagen in diesem Rhythmus."

Gyllenhaal und Verhoeven erzählen von Erlebnissen, Episoden und auch Zwängen, die ihr künstlerisches Schaffen beeinflusst haben. Der Regisseur berichtet von seiner "Flucht" aus Holland in die USA, wo er plötzlich mit RoboCop in der Science-Fiction-Ecke landete, die ihm vorher völlig fremd gewesen sei. Eigentlich hatte er das Drehbuch schon abgelehnt, erzählt er. Doch dann habe seine Frau es gelesen und ihm geraten, noch mal einen genaueren Blick darauf zu werfen. Sie war es auch, die nach einer zufälligen Begegnung mit Arnold Schwarzenegger meinte, Verhoeven solle den Schauspieler doch in seinem nächsten Film besetzen.

Bevor Verhoeven in die USA ging, sei er realistischen Stoffen – darunter vor allem Biographien – verpflichtet gewesen. Auch seine Rückkehr nach Europa sei wieder eine Art Flucht gewesen, erzähl er – diesmal vom Science-Fiction zurück zu seinen im Realismus verflochtenen Wurzeln.

Was den Zusammenhang von Politik und Film angeht, erklärt er, dass dieses Medium einen gewissen Abstand von politischen Geschehnissen brauche. Eine direkte Reaktion auf aktuelle Ereignisse sei kaum möglich. Maggie Gyllenhaal erklärt, dass alle ihre Filme irgendwie politisch waren – manche offensichtlicher, andere auf eine stillere Art und Weise. Komplexe Charaktere und Geschichten interessierten sie mehr als allzu simple Botschaften.