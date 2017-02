Sportevent erneut in Rheinsberg

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Der Ötillö Swimrun 100 Lakes findet in diesem Jahr erneut in Rheinsberg statt. Das teilte Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) am Dienstag mit. Etwa 400 Akteure aus aller Welt werden am Wochenende um den 1. Oktober in der Prinzenstadt erwartet.

Beim Swimrun legen die Sportler eine 45 Kilometer lange Strecke schwimmend und laufend zurück. Startpunkt ist im mecklenburgischen Wesenberg. Rheinsberg ist das Ziel. Das Rennen am 1. Oktober ist ein Qualifikationslauf innerhalb der Ötillö Swimrun World Series. 2016 waren rund 400 Menschen aus 20 Ländern vertreten. Für dieses Jahr rechnet Rau mit ähnlich vielen Beteiligten. Da bereits am Freitag, 30. September, ein Sprintrennen in der Prinzenstadt stattfindet, werden die Sportler und ihre Begleiter ein ganzes Wochenende in Rheinsberg verbringen. "Sie übernachten in Wohnwagen, aber auch in Pensionen und Hotels" so Rau. Abgesehen von diesem wirtschaftlichen Aspekt verspricht sich der Rathaus-Chef zudem gute Werbung für die Stadt, da weltweit über das Sportevent berichtet werde. "Das ist eine wachsende Community, die man damit erreicht", so Rau.

Bereits im Juli wird es einen kleineren Swimrun-Wettkampf in Rheinsberg geben.