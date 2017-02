Bewaffnete Maskierte rauben Bank in Berlin-Frohnau aus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mehrere bewaffnete Maskierte haben am Dienstag kurz vor der Öffnung eine Bankfiliale in Berlin-Frohnau überfallen. Sie überwältigten eine Reinigungskraft und kurz darauf fünf Bank-Angestellte, die gerade in die Filiale kamen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Räuber gegen 10.00 Uhr mit Schusswaffen und Reizgas bewaffnet in die Filiale am Ludolfinger Platz gestürmt. Sie verschafften sich Zugang zum Tresorraum und brachen mehrere Schließfächer auf. Dann flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.