Neues Leben im Feuerlösch-Gebäude

Neuruppin (RA) Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die ersten Mieter spätestens zum dritten Quartal 2018 in das ehemalige Feuerlösch-Gebäude neben der Seetor Residenz in Neuruppin einziehen können. Derzeit wartet die Prima Unternehmensgruppe aber noch auf die Baugenehmigung, um loslegen zu können.

Mix aus Historischem und Neuem: So könnte es von der Seeseite aus aussehen, wenn die Sanierung des ehemaligen Feuerlösch-Fabrikgebäudes abgeschlossen ist. Wann das der Fall sein wird, hängt von der Erteilung der Baugenehmigung ab. © MZV

Je nachdem, wie die Genehmigung ausfällt, sollen rund 20 Wohnungen in dem denkmalgeschützten Haus entstehen, das seit vielen Jahren verfällt. "Unser Ziel ist es, in diesem Jahr mit dem Bau anzufangen. Wir hoffen auf einen Start zwischen April und Juni," so Henry Bloch von der Prima Unternehmensgruppe, die das Vorhaben stemmen möchte. Allerdings laufen derzeit noch die letzten Abstimmungen mit der Baubehörde des Kreises, denen er nicht vorgreifen möchte.

Bloch geht von wenigstens einem Jahr Bauzeit aus. Zum dritten Quartal 2018 sollen nach seinem Wunsch die Mieter einziehen können. Der Zeitdruck ist verständlich. Immerhin baut die Prima Unternehmensgruppe direkt neben dem ehemaligen Fabrikgebäude ihre Seetor Residenz. "Da möchten wir die Wohnungsbesitzer natürlich so wenig wie möglich mit Baulärm stören", erklärt Bloch.

Das Haus soll nach seiner Sanierung durch eine Mischung aus historischen und modernen Elementen gekennzeichnet werden (siehe Visualisierung). Die Wohnungen sind laut Bloch ohne Barrieren. Auf Wunsch sei es auch denkbar, eine Wohnung behindertengerecht auszubauen. Anfragen von Interessierten habe das Unternehmen schon vielfach erhalten. Wie die Außengestaltung des Geländes zwischen dem Haus und dem Seeufer letztlich aussehen wird, steht noch nicht fest. Das liegt laut Bloch auch daran, dass der Bebauungsplan für das gesamte Areal noch nicht vorliegt. Doch allein die Sanierung des Feuerlösch-Gebäudes bezeichnet er als wichtigen Meilenstein dafür, das Gesamtbild des Gebietes zu verändern, das einer der letzten Schandflecke der Stadt war.

Nun entwickelt sich das Gebiet am Ufer mehr und mehr zu einer Wohngegend, die vor allem für wohlhabende Neuruppiner interessant ist. Auch wenn Bloch gern betont, dass die Wohnungen eben nicht nur elitäre Wünsche berücksichtigen. Dass die Preise bei einem direkten Seeblick und der nur durch den geplanten Uferwanderweg vom Ruppiner See getrennten Lage nicht für jedermann erschwinglich sein dürften, bestreitet er aber nicht.

Geschäfte soll es in der Immobilie selbst nicht geben, da nebenan in der Seetor Residenz unter anderem ein Café entstehen soll. Das Millionenprojekt, dessen Errichtung mit einiger Verzögerung begonnen hatte, nähert sich laut Bloch übrigens der Fertistellung.In den ersten beiden Gebäuderiegeln sollen voraussichtlich zum März oder April die ersten Wohnungen bezogen werden können. Zum Mai könnten dann auch die Wohnungen im dritten Gebäuderiegel bezugsfertig sein. Hier ist laut Bloch ebenfalls Eile angebracht, um die Eigentümer von Apartments in den ersten beiden Gebäuderiegeln nicht zu stören.