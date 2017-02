Rangelei endet mit leichten Verletzungen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein angetrunkener 19-jähriger Mann aus Eritrea ist mit einem 13 und einem 15 Jahre alten Tschetschenen aneinandergeraten. Ohne zu fragen nahm der junge Mann am Samstagabend an einer Bushaltestelle am Ruppiner Einkaufszentrum in Neuruppin dem 13-Jährigen ein Getränk weg. Es kam zum Gerangel. D er 15-Jährige ging dazwischen und wurde geschubst. Der Streit setzte sich im Bus nach Treskow in Richtung des dortigen Übergangswohnheims fort. Der Eritreer boxte, trat und schubste den 15-Jährigen. An der ersten Haltestelle ermahnte der Busfahrer die Beteiligten und drohte mit dem Rauswurf. Dies schienen sie verstanden zu haben, der Streit wurde erst wieder außerhalb des Busses vor dem Flüchtlingsheim fortgesetzt. Dort ging ein 59-jähriger Wachmann dazwischen. Der 19-Jährige attackierte diesen. Alle Beteiligten zogen sich oberflächliche Verletzungen zu, die nicht behandelt werden mussten.